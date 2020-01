OM : Quel avenir pour Rongier ?

REINIER ÉVOLUE CHEZ LES PROS DEPUIS CINQ MOIS SEULEMENT

IL EST DÉSIGNÉ COMME LE FUTUR NUMÉRO 10 DE LA SELEÇAO

LE BARÇA, MANCHESTER CITY ET LE PSG LE SUIVAIENT ÉGALEMENT

ISSU D’UNE FAMILLE DE FOOTBALL ET GRAND FAN DE ZIDANE

La nouvelle est tombée ce lundi soir. Le Real Madrid s’est offert son premier renfort de l’année . Contre un chèque de 40M€, le club espagnol a convaincu Flamengo de lui céder son prodige Reinier. Âgé de tout juste dix-huit ans, il devrait évoluer dans un premier temps avec le Castilla. Une trajectoire qu’avaient déjà connue ses deux compatriotes Rodrygo et Vinicius Junior. La question est de savoir si ce milieu offensif saura s’imposer de manière plus concrète chez les Merengue. Dans son pays, on est unanime sur le fait que ça sera le cas.Ce n’est qu’en juillet dernier que Reinier a effectué ses grands débuts avec l’équipe professionnelle de Flamengo, son club amateur. Jorge Jesus, le coach de la formation paulista, a très vite décelé son talent hors norme et n’a pas hésité à le lancer avec l’équipe première. Et c’était à l’occasion d’un match de Copa Libertadores contre Emelec. Cinq jours tard (4 aout), le natif de Brasilia faisait ses premiers pas dans le championnat brésilien. Depuis, il a disputé 13 autres rencontres sur la scène domestique, marquant six buts et offrant deux passes décisives.Reinier évolue au poste de meneur de jeu, celui qui est si cher aux Brésiliens. Bien qu’encore un peu frêle et limité physiquement, il parvient à tirer son épingle de jeu dans ce rôle si exigeant. Il se démarque à la fois par sa technique ciselée et aussi par son insouciance. Un membre de la fédération brésilienne a même confié dans un entretien AS que c’est un « crack » et qui deviendra à coup sûr le futur numéro 10 des auriverde. Convoqué dernièrement chez les Espoirs alors qu’il n’a pas encore 18 ans, le prodige est en effet bien parti pour marcher sur les pas de Pelé, Zico, Rivaldo, Kakà et cie. A noter que lors de la dernière Copa America des moins de 17 ans, il avait été le capitaine de sa sélection, signant trois buts en phase de poules.Si le Real a été aussi prompt à dégainer pour faire signer Reinier, c’est aussi pour couper l’herbe sous les pieds de la concurrence qui était très importante. En effet, les Merengue ont dû devancer plusieurs rivaux européens sur ce dossier. L’Atlético Madrid, le FC Barcelone, Manchester City et le PSG suivaient aussi tous cet élément de très près. Concernant les champions de France, des rumeurs ont laissé supposer que Leonardo allait faire valoir ses relations à Flamengo pour essayer d’attirer le prodige dans la capitale française . Au final, il n’y a pas eu d’approche concrète de la part des responsables franciliens.Reinier est le fils de l’ancien champion de futsal brésilien Mauro Brasilia. Ainsi, dès son plus jeune âge, il a été bercé non seulement par le ballon rond mais aussi par une discipline à même de faire progresser ses qualités techniques, tout en mettant en valeur son talent inné. Aujourd’hui, on en voit le résultat, puisqu’il s’agit d’un manieur de ballon exceptionnel. Il sait aussi bien briller individuellement que sublimer le collectif. Un peu comme le faisait à une certaine époque son futur entraineur Zinedine Zidane et qui n’est autre que son idole de jeunesse. «Je suis fortement inspiré par Zidane. J’ai regardé beaucoup de vidéos sur Internet de lui en train de jouer. J’essaie toujours d’exécuter des gestes comme ceux qu’il réalisait », avait-il confié il y a quelques temps.