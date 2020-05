OM : « Pas possible de reprendre la saison » pour Payet

"La tendance au sein de la fédération tunisienne va vers ma candidature à ce poste s'il se révèle que je possède des chances réelles de réussite, a-t-il relevé.Je voudrais préciser que je ne me suis jusque-là engagé à soutenir personne, ni le Tunisien M.Tarek Bouchamaoui ni personne d'autre. Tout au plus j'ai dit dimanche dernier sur Jawhara FM qu'il va de soi que je soutienne un Tunisien qui veut briguer cette responsabilité que ce soit M.Bouchamaoui ou quelqu'un d'autre. En effet, quand nous avons des différends, ils doivent rester à l'échelle locale, au niveau de notre pays, pas plus loin. Cela fait huit ans que je suis à la tête de la fédération tunisienne de football, ce qui m'a permis de connaitre de près et de façon personnelle 75 à 80% des présidents des fédérations nationales du continent noir. Je vais du reste étudier ce sujet avec eux. Si j'arrive à la conclusion que je pourrais devenir président de la CAF, je présenterai ma candidature. A priori, la fédération tunisienne va me donner son aval. Toutefois, si nous sommes certains que les chances de réussite de M.Bouchamaoui étaient plus grandes, nous étudierons alors le dossier". Notons que M.Tarek Bouchamaoui est à la fois membre de la Confédération africaine (CAF) et de la Fédération internationale (FIFA). Son nom est cité pour briguer la succession du Malgache Ahmad Ahmad à côté de l'Egyptien Hani Abou Rida, du Sénégalais Augustin Senghor, de l'Ivoirien Jacques Anouma, du Mauritanien Ahmed Yahia... A lire aussi >> Tunisie : la FTF revoit le règlement pour les étrangers