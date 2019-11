OM - OL : Memphis est bien absent, Tousart suspendu

LE DEBRIEF

26 - Paris a marqué lors de chacun de ses 26 derniers déplacements en Ligue 1, seul Sedan entre 1957 et 1959 (32) a fait mieux dans l’histoire du championnat. Voyageur.#SB29PSG pic.twitter.com/HsbQuAVyac — OptaJean (@OptaJean) 9 novembre 2019

L’instant T :

Les Brestois jouent leur chance à fond et mènent l’attaque à la 85eme minute. Alexandre Mendy cherche à trouver Yoann Court dans l’axe, mais Abdou Diallo vient couper une offensive particulièrement dangereuse pour le PSG. Avec sa récupération, le défenseur parisien lance le contre sur lequel son équipe pliera le match. Cruel pour les Bretons.

LES BUTS

LES TOPS ET LES FLOPS

IDRISSA GUEYE (6)

PABLO SARABIA (4)

EDINSON CAVANI (3)

LA FEUILLE DE MATCH

Brest Larsonneur (5) – Faussurier (5), Castelletto (4), Bain (4), Perraud (5) – I.Diallo (6), Belkebla (5) – Cardona (5) puis A.Mendy (78eme), Autret (cap) (4) puis Grandsir (65eme), Court (6) – Charbonnier (6)

PSG Rico (5) – Dagba (6), T.Silva (cap) (4), A.Diallo (6), Kurzawa (5) – Gueye (6), Verratti (5) puis Marquinhos (80eme) – Sarabia (4) puis Choupo-Moting (80eme), Draxler (6), Di Maria (6) – Cavani (3) puis Icardi (80eme)

Le PSG a encore joué avec le feu samedi. Mais il s’est cette fois tiré d’affaire en arrachant la victoire dans les dernières minutes à Brest (1-2) . Entré peu avant à la place d’Edinson Cavani, Mauro Icardi a fait basculer la rencontre avec son 9eme but de la saison toutes compétitions confondues. Une semaine après leur défaite surprise à Dijon (2-1), les Parisiens renouent avec la victoire en championnat et reprennent provisoirement 10 points d’avance en tête du classement. Ils brisent aussi au passage l’invincibilité des Brestois à domicile cette saison.. Mais ils ont manqué de l’efficacité froide d’Icardi dans la surface adverse.Avant ce dénouement heureux, les Parisiens avaient alterné le bon et le médiocre. Auteurs d’une bonne entame malgré un onze de départ remanié, avec des titulaires en manque de temps de jeu ces dernières semaines (Draxler, Cavani, Sarabia, Kurzawa, Rico), ils avaient mis d’entrée l’intensité réclamée la veille par Thomas Tuchel en conférence de presse . Mais ils n’obtenaient pas pléthore d’occasions pour autant, par manque de justesse aux abords de la surface.Mais c’est aussi sur une situation de pressing qu’ils ont été pris en contre en fin de première période. Devant au score, comme à Dijon ou contre Bruges dans la semaine en Ligue des Champions (1-0), le PSG s’est à nouveau laissé endormir, pris dans un faux-rythme qui a maintenu les Bretons dans le match. L’égalisation finalement pas si imméritée des hommes d’Olivier Dall’Oglio, qui avaient toutefois peu investi le camp adverse dans ce second acte, a secoué des Parisiens gagnés par la fébrilité.D’autant plus important que ce match était justement une question d’ordre à rétablir. Le PSG l’a fait, mais dans la difficulté. Preuve que le patron manque encore d’autorité.Sarabia se sort du pressing brestois pour servir Verratti. Le milieu italien se retourne et trouve Draxler entre les lignes bretonnes. L’Allemand lance Di Maria, qui se présente seul face à Larsonneur et réalise sa « spéciale » en piquant son ballon au-dessus du gardien. D’abord signalé hors-jeu, « Fideo » était parti à la limite et est réhabilité par le VAR.Superbe sortie de balle des Brestois, qui repartent de Larsonneur pour remonter tout le terrain. Excentré sur la droite, Charbonnier cherche Cardona plein axe. Il bénéficie d’un contre favorable face à Thiago Silva, trop tendre, et le ballon revient sur Court, qui fixe avant de décaler Grandsir. Ce dernier conclut d’une frappe entre les jambes de Rico.Sur un contre parisien, Draxler lance Choupo-Moting sur le côté gauche. Sans contrôle, l’international camerounais centre au cordeau vers Icardi. Bain est trop court pour dégager et l’attaquant argentin conclut avec beaucoup de sang-froid, malgré le retour de Perraud et de Larsonneur sur sa ligne.Après un début de match compliqué, en particulier dans la première relance, pour résister au pressing brestois, Idrissa Gueye est monté en puissance au fil des minutes. Le Sénégalais a gratté énormément de ballons à la récupération et montré du mieux techniquement. Le retour du Gueye infatigable travailleur dans l’entrejeu.Peu utilisé ces dernières semaines, Pablo Sarabia est clairement apparu en manque de rythme. L’ailier espagnol a beaucoup tenté depuis son côté droit. Mais il a très peu réussi, à l’image de centres dans l’ensemble imprécis. Il a étalé un manque de confiance criant dès qu’il a touché le ballon. De l’envie, mais c’est à peu près tout.Edinson Cavani a manqué l’opportunité de marquer des points pour sa première titularisation avec le PSG depuis août. Loin d’être saignant physiquement et peu inspiré techniquement, l’attaquant uruguayen a traîné sa peine à la pointe de l’attaque parisienne. Jamais dans le coup et dans le tempo de ses partenaires. Pour ne rien arranger, Icardi a surgi pour donner la victoire à Paris.Temps venteux – Pelouse bonne: M.Lesage (: Grandsir (72eme) pour Brest – Di Maria (40eme) et Icardi (85eme) pour le PSG: Court (95eme) pour Brest – Draxler (74eme) et A.Diallo (91eme) pour le PSG: Aucune: Léon (g), Duverne, Baal, Magnetti, Mbock: O.Dall’Oglio: Innocent (g), Kimpembe, Bernat, Paredes: T.Tuchel