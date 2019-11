OM-OL : Les réactions des Marseillais

Après la victoire de l'OM contre l'OL (2-1), Steve Mandanda a mis en avant l'importance du Vélodrome.

Steve Mandanda (gardien de l’OM)



🗨️ @SteveMandanda : "On a la chance de vivre des moments extraordinaires dans ce stade. Quand c'est comme ça c'est vraiment magnifique !" 🔥🏟️ #OMOL pic.twitter.com/P8zQp17HdL

— Canal Football Club (@CanalFootClub) November 10, 2019

Dimitri Payet (milieu de l’OM)

Il fallait absolument gagner, sur un plan déjà comptable, pour monter sur le podium. Ensuite on connait la rivalité entre les deux clubs.On a la chance de vivre des moments extraordinaires dans ce stade. Quand c’est comme ça, c’est vraiment magnifique.On a bien préparé ce match. On a fait une semaine de travail très intense. On avait une idée de jeu, des directions bien précises, et tout a bien marché ce soir (dimanche). J’ai dit ce que j’avais à dire, j’ai parlé avec mon cœur. J’avais des choses en moi qui devaient sortir. Ça a fait pas mal parler, mais ça ne m’a pas empêché de rester focus sur ce qu’il y avait à faire ce soir. C’était aussi une façon de s’en servir pour se motiver. Ça nous a laissés sous pression, mais une bonne pression.A l’image de notre première période, on a fait ce qu’il fallait et on a été justement récompensés. Après cette longue suspension, plus j’allais jouer et plus le rythme allait venir. Je sors encore avec des crampes, c’est qu’il y a encore à travailler. On va profiter de cette trêve, parce qu’on a enchaîné un mois avec de gros matchs. On va se reposer d’abord, ensuite travailler pour reprendre le championnat et justifier cette deuxième place qu’on a acquise ce soir.