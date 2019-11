OM: Ocampos dévoile les raisons de son départ de Marseille

Le Celta Vigo a annoncé dimanche le limogeage de Fran Escriba. En poste depuis mars 2019, le technicien espagnol paye la 18eme place de son équipe en Liga.

OFFICIAL 📢 Fran Escribá will not continue to be the RC Celta coach. The club thanks him and his assistants for their effort and professionalism. pic.twitter.com/FzrlqjCehN