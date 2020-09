OM : Nagatomo va se battre «avec une âme de Samouraï»

Neymar veut laisser son nom dans l’histoire du PSG

Se queda... 🔴🔵 Ce lundi, sortie d’un @PSGLeMag spécial @ChampionsLeague ! Avec une interview de @neymarjr qui nous l’annonce en exclu interplanétaire : il reste au @PSG_inside en 2020-21 ! A découvrir aussi sur https://t.co/H7bmETILgd 👉 Fans/Magazine pic.twitter.com/LLsBTey0Tq — PSG Le Mag (@PSGLeMag) August 31, 2020

Comme il l’avait promis il y a quelques semaines, Neymar s’inscrit dans la durée avec le Paris SG. Malgré la défaite essuyée en finale de la Ligue des Champions,. Dans un entretien accordé au PSG Le Mag, l’ex-Barcelonais a assuré qu’il ne bougera pas cet été et qu’il était toujours très « heureux » au sein de l’équipe francilienne. Une déclaration qui sonne aussi comme une réponse aux récentes rumeurs qui ont fait état de retrouvailles avec son ami Lionel Messi du côté de… Manchester City.Tout en exprimant sa ferme intention de continuer avec le PSG,« Je veux retourner en finale et cette fois pour la gagner », a-t-il lancé, en précisant qu’il aime « l’idée de tout faire pour laisser mon [son] nom dans les livres d’histoire de mon [son] club ». Nul doute qu’il vise cet objectif dès 2021, et avec l’espoir donc que l’issue soit cette fois-ci favorable aux siens. La Coupe aux grandes oreilles est le seul trophée qui continue à lui échapper depuis qu’il s’est installé dans la capitale française. Au Barça, son précédent club, il n’avait mis que deux ans pour atteindre son objectif.Pour rappel, Neymar s’était déjà exprimé à l’issue de la douloureuse défaite face aux Bavarois et qui l’avait vu verser quelques larmes. Sur les réseaux sociaux, il a confié qu’il s’agit désormais de « recharger les batteries, revenir plus fort et avec la même envie de gagner ».A lire aussi >> PSG : Quand Neymar rend hommage à Ibrahimovic