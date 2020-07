OM : McCourt a recalé Ajroudi

Ce but de Weah face au Bayern en 1994...mes aïeux ! #PSG pic.twitter.com/H5mz6Lu1pB — Abdellah Boulma (@abdellahboulma) March 28, 2020

Le Ballon d'Or en 1995 - le seul remporté par un Africain, a fait le bonheur du PSG. Le Libérien a été un des acteurs majeurs des épopées européennes du club parisien. L"attaquant complet", alliant vitesse, technique, finition, puissance, dribble, jeu de tête, jeu en appui ou en profondeur, a fait étalage de toute sa classe sur les terrains. En trois saisons, Weah, véritable phénomène du football mondial dans les années 90, empile les buts – 55 en 138 matches – et les trophées. Il a été sacré champion de France en 1994 et remporté deux Coupes de France et une Coupe de la ligue. Mister George a marqué des buts mais marqué également les esprits. Les amoureux du foot se rappellent certainement de son but somptueux face au Bayern en 1994 en Ligue des champions après un slalom incroyable au sein de la défense allemande ponctué par une frappe en pleine lucarne d’Oliver KahnA lire aussi >> OFC Story : Jay-Jay Okocha, le maestro nigérian