OM : Marseille a rendu hommage à « Depé »

Zlatan Ibrahimovic a marqué deux fois mercredi pour l'AC Milan, large vainqueur sur le terrain de la Sampdoria (1-4) en Serie A.



2 goals and an assist: @Ibra_official's decisive in our goal glut

2 gol e un assist: è Ibra-show nella vittoria di Marassi #SampdoriaMilan #SempreMilan

La Lazio enchaîne, Lecce s'accroche

L'une des équipes sensation de cette fin de saison a encore frappé. Opposé à la Sampdoria, l'AC Milan s'est régalé à l'extérieur et a inscrit 4 buts, un total décidément devenu habituel pour les hommes de Stefano Pioli.de ce succès éclatant (4-1).Le Suédois ouvre le score de la tête à la 4e minute sur un beau service d'Ante Rebic (1-0), l'unique but de la première mi-temps. Tout s’accélère en seconde période. Après une remise de la tête d'Ibra, Calhanoglu crucifie la Samp (2-0, 52e) et rend la pareille à son avant-centre pour un doublé du gauche (3-0, 58e). Le gardien lombard Donnarumma arrête ensuite un penalty de Maroni, une échéance repoussée puisqu'Askildsen réduit la marque en fin de match (3-1, 87e). C'est finalement l'ancien lillois Rafael Leao qui cloue le spectacle milanais (90e+2, 4-1). Par cette victoire,grâce au revers de Naples survenu la veille.Dans les quatre autres matches de cette première partie de soirée italienne, la Lazio l'a emporté tranquillement face à Brescia, déjà relégué en Serie B. Correa a ouvert le score. L'incontestable meilleur buteur de Serie A dresse son club à 78 points, au contact de l'Inter (deuxième avec 79 points) et l'Atalanta (troisième avec 78 points). 18e, Lecce n'est pas mort, bat l'Udinese (2-1) et reste à un point du Genoa, premier relégable et balayé par Sassuolo (5-0). Enfin, l'Hellas Verone enfonce Spal (3-0).