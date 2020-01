OM : Mandanda et Sanson de retour

Si Florian Thauvin et Hiroki Sakai manqueront toujours à l'appel à Rennes vendredi, Steve Mandanda et Morgan Sanson sont bien aptes pour le déplacement de l'OM en Bretagne.

Strootman ou Kamara en sentinelle ?

Les voyants sont au vert pour l’OM. Pour son déplacement vendredi à Rennes (20h45), son poursuivant au classement de L1, Marseille pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Ménagés pour le 32eme de finale de Coupe de France contre Trélissac dimanche dernier (1-1, 2-4 TAB), Steve Mandanda et Morgan Sanson seront bien opérationnels.Seul Florian Thauvin traîne encore à l’infirmerie, et ce pour encore un bon mois.Outre l’ailier des Bleus, Villas-Boas devra aussi se passer d’Hiroki Sakai, suspendu après avoir été expulsé à Limoges le week-end passé.Maxime Lopez et Valère Germain seront en concurrence pour l’occuper. « AVB » devra aussi choisir sa formule au milieu, entre Kevin Strootman et Boubacar Kamara. Si le second devait être aligné en sentinelle, Alvaro Gonzalez serait associé à Duje Caleta-Car en charnière.