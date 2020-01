OM : Lihadji envoyé en réserve

Isaac Lihadji jouera en réserve tant qu’il n’aurait pas donné de réponse définitive quant à la proposition de contrat professionnel de l'OM.

Villas-Boas : « On ne peut pas être otage d'une chose comme ça »

L’OM a tranché dans le vif. Comme l’a expliqué André Villas-Boas mercredi en conférence de presse, Isaac Lihadji évoluera dans le groupe réserve jusqu’à nouvel ordre. A savoir tant qu’il n’aura pas donné suite à l’offre de premier contrat professionnel soumise par les dirigeants marseillais. « On attendait la décision du joueur sur notre proposition.On a décidé de le passer en réserve et d'attendre sa décision finale. C'est son futur qui est en jeu. Mais on a pris la décision de le faire jouer en réserve jusqu'au moment où il dit oui ou non. »A en croire le coach marseillais, l es négociations ne sont pas définitivement rompues entre les deux clans, comme l’affirmait RMC Sport mardi . Mais elles sont bien mal engagées, alors qu’un accord était sur le point d’aboutir mi-décembre. Sans certitude que la situation puisse s’inverser entre l’international français U18 et son club formateur. « Je ne sais pas si ça peut changer ou non, a reconnu Villas-Boas.Seul le petit peut répondre. C'est sa décision. On ne peut pas être otage d'une chose comme ça. Je l'ai appelé aujourd'hui, je ne veux pas lui mettre trop de pression. Il va peut-être continuer dans un autre club. » Lille aurait ainsi formulé une offre fin 2019.