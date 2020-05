OM : L'heure de la grande lessive ?

Riyad Mahrez s'est montré un peu chambreur envers le Maroc, ce qui a pris des proportions exagérées.

Ouaddou : « C'est un gentleman, Mahrez »

De l', nous avions plutôt retenu les éclairages apportés par le joueur sur sa non-venue à l'OM. Et pourtant, plusieurs jours après cette diffusion, ce sont davantage les propos du Fennec sur laà la lumière de la CAN 2019 qui font jaser. « Ce sacre était pour nous, les Algériens. Je sais que quand joue l'Algérie, les mecs ne sont pas avec nous. A part les Algériens. Tu crois que les Marocains étaient avec nous ? Les Marocains n'étaient pas avec nous., avant de conclure avec humour sur le sujet.« Pourquoi ? Ce n’est pas parce qu'ils ne nous aiment pas. Mais. On crie trop. On parle trop ! » Pas de quoi fouetter un lion, fut-il de l'Atlas ? On aurait pu le penser. Et pourtant,, jugeant les mots de Riyad Mahrez, pourtant prononcés sur le ton de la rigolade, dénigrants pour le royaume chérifien et ses habitants.Laest jalonnée de malentendus de cet ordre. Souvent sortie de son contexte par les médias en question, la phrase « Les Marocains ne nous aiment pas » a particulièrement fait parler. A tort pour beaucoup. Si le joueur de Manchester City a eu la sagesse de ne pas répondre,, en la personne d'Abdeslam Ouaddou, actuel adjoint du sélectionneur Djamel Belmadi.« Depuis quelques jours, le live entre Riyad Mahrez et Smaïl Bouabdellah déchaîne toutes les passions jusqu'à frôler la limite parfois., englobant également les Sénégalais,», a rappelé l'ancien défenseur avant de conclure : « C’est un gentleman, ce mec (Riyad Mahrez, ndlr). » Fin de la récré ?