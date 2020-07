OM : Le groupe pour l'Allemagne est connu

Le milieu de terrain champion du monde 2018 va de nouveau manquer aux Blues de Lampard face à Manchester United en demi-finale de la FA Cup.

"L’équipe va bien, mais N’Golo Kanté ne sera pas en forme pour le match. I l n'est toujours pas bien, donc il est forfait. En dehors de cela, nous avons quelques personnes avec quelques petits soucis que nous surveillerons au cours des prochaines 24 heures."

