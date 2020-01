OM : France Football classe M’Bia dans le XI de la décennie

Xavi a dit non au FC Barcelone !

N'Zonzi l'affirme: son départ de Galatasaray est inéluctable !

⚠⚠Info Téléfoot. Selon nos informations plusieurs clubs sont intéressés par Steven Nzonzi. West Ham, Everton et le Celta Vigo pour l'étranger. En Ligue 1, l'OL s'est renseigné à son sujet. pic.twitter.com/fF1JV5ybyd — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 12, 2020

Boubakary Soumaré courtisé par Manchester United

Man Utd send scout to Lille's showdown with Dijon as Ole Gunnar Solskjaer plots Boubakary Soumare bid #MUFC https://t.co/IeY5HXgxJL pic.twitter.com/CTE6hHU7BM — Express Sport (@DExpress_Sport) January 12, 2020

Officiel : Mattia Caldara (AC Milan) de retour à l'Atalanta

Islam Slimani ouvre la porte à un départ de Monaco !

Le malaise Islam Slimani : l'attaquant songe à quitter l'AS Monaco https://t.co/AWa9NJ1Mzk pic.twitter.com/VJITBRMsnt — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 11, 2020

Ajax Amsterdam : retour au bercail pour Ryan Babel (Galatasaray)

𝚃𝚑𝚎 𝚖𝚊𝚗 𝚠𝚒𝚝𝚑 ✘✘✘ 𝚒𝚗 𝚑𝚒𝚜 𝙳𝙽𝙰. 🧬#BackToTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) January 11, 2020

Les choses se sont accélérées ces dernières heures pour Xavi. Al Sadd, le club actuellement entraîné par le champion du monde 2010, a révélé que des négociations étaient en cours avec le FC Barcelone. La presse espagnole révèle cependant que l'ancien milieu de terrain aurait répondu de manière négative aux dirigeants catalans, estimant qu'il devait d'abord terminer la saison avec la formation qatarie.Le milieu de terrain franco-congolais Steven N'Kemboanza N'Zonzi va très certainement encore changer d’air. Prêté par l’AS Rome à Galatasaray, l'originaire de Kinshasa est proche de la sortie. Mis à l’écart du groupe pro depuis mi-décembre, l’ancien Sévillan sait pertinemment que son futur se jouera ailleurs : « Est-ce que ce sont mes derniers jours en Turquie ? C’est tout à fait possible, a-t-il avoué au micro de Téléfoot. Vu le contexte, il est plus intéressant pour les deux parties de mettre fin à ce prêt. Je ne sais pas quel tournant ma carrière va prendre, mais j’espère bien rester en Europe. » A en croire les informations de TF1 , West Ham, Everton ou encore le Celta Vigo seraient intéressés par le milieu de terrain de 31 ans, au sujet duquel Lyon se serait également renseigné.Très courtisé, Boubakary Soumaré aimerait rester à Lille jusqu'à la fin de la saison selon la Voix du Nord. Cela n'empêcherait toutefois pas Manchester United de passer à l'offensive. Le Sunday Express révèle que les Red Devils auraient prévu de formuler très prochainement une proposition concrète au LOSC.Pour Mattia Caldara, il était visiblement temps de rentrer à la maison. Formé à l’Atalanta Bergame, le défenseur italien a rejoint le Milan AC lors du mercato estival 2018. Victime de pépins physiques, le joueur de 25 ans n’a porté le maillot rossonero qu’à deux reprises en un an et demi et n’a plus disputé le moindre match officiel depuis avril dernier. L’international transalpin a été prêté (avec option d’achat) à La Dea jusqu’en juin 2021.Mécontent de voir son temps de jeu réduit, Islam Slimani n’écarterait pas la possibilité de quitter l'AS Monaco à l’occasion de ce Mercato hivernal. L'Equipe précise ce dimanche qu’un club de Premier League serait potentiellement intéressé, à savoir Aston Villa. Plombés par la blessure longue durée de Wesley, les Villans chercheraient effectivement à se renforcer sur le plan offensif lors du mercato afin de décrocher leur maintien. Pour le moment, aucun contact n’aurait été établi entre le club de Birmingham et celui de la Principauté. Les choses pourraient toutefois s’accélérer dans le courant du mois de janvier…‘Retour vers le futur III’. C’est avec un visuel audacieux et un joli clin d’œil au passé que l’Ajax Amsterdam réceptionne son ancien joueur Ryan Babel, prêté par le Galatasaray Istanbul jusqu’à la fin de la saison sans option d’achat. Il convient de noter que Babel a déjà effectué deux passages à l’Ajax (2003-2007, 2012-2013), pour 133 rencontres disputées toutes compétitions confondues et 29 réalisations en tout.