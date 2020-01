OM : Direction la L2 pour Chabrolle ?

René Girard devrait remplacer Mecha Bazadarevic sur le banc du Paris FC, d’après Canal+. Pierre Dréossi devrait lui quitter son poste de manager général.



C'est René Girard qui va remplacer Mecha Bazdarevic comme entraîneur du @ParisFC. Il sera accompagné et assisté de son fils Nicolas ainsi que de Gérard Bernardet. A noter que Pierre Dréossi devrait lui aussi quitter le club de la capitale... pic.twitter.com/tUipTBUolZ

— Canal Football Club (@CanalFootClub) January 2, 2020

Un grand ménage au Paris FC pour débuter l’année 2020. Après avoir démis Mecha Bazdarevic de ses fonctions d’entraîneur fin décembre , le club de la Capitale a choisi son remplaçant, à en croire les informations de Canal+. Ça devrait être René Girard, qui n’a plus exercé depuis plus d’un an et un court passage par le Wydad Casablanca. Son fils Nicolas et Gérard Bernardet devraient être ses adjoints. Champion de France avec Montpellier en 2012, l’ancien sélectionneur des Espoirs reste sur des échecs en France, à Lille et surtout à Nantes en 2016. Au-delà du cas du coach, le Paris FC a choisi de se séparer de Pierre Dréossi, qui était le manager général depuis quatre ans.