OM : Concurrence pour Valentin Rongier (Nantes)

C'est désormais officiel, le gardien montpelliérain Benjamin Lecomte a été transféré à Monaco. Le deal a été confirmé ce lundi par les deux écuries.

Pour succéder au Croate Subasic

, Benjamin Lecomte (28 ans) prend la direction de Monaco. Le club de la Principauté a officialisé ce lundi la venue du gardien héraultais. Désireux de rejoindre une formation plus huppée, l’ancien joueur de Lorient a paraphé un bail de cinq ans avec les Rouge et Blanc. « Je suis fier de m’engager avec l’AS Monaco, un grand club du Championnat de France, explique le natif de Paris sur le site officiel de son nouvel employeur. C’est un nouveau challenge dans ma carrière. J’arrive avec beaucoup de motivation et l’envie d’apporter le plus possible au groupe. J’espère que nous ferons tous ensemble une très bonne saison. J’ai maintenant hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers en stage et débuter cette nouvelle aventure. »Malgré la présence de Danijel Subasic, de Diego Benaglio , de Paul Nardi et de Seydou Sy, les dirigeants monégasques ont décidé de sortir leur carnet de chèques pour recruter Benjamin Lecomte, l'opération étant estimée aux alentours de 13 M€. « Nous sommes très heureux d’accueillir Benjamin Lecomte à l’AS Monaco, indique le vice-président/directeur général Oleg Petrov. Par la qualité et la régularité de ses performancesSon arrivée vient renforcer cette position de notre effectif. »