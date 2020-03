OM : comment Eto’o a œuvré à pour l’arrivée de Mbia en 2009

Découvrez le onze type des joueurs évoluant en Afrique, établi d'après leur valeur marchande.

Coronavirus oblige, le football est en pause en Afrique comme sur les autres continents. Pendant cette période de confinement, le média sud-africain KickOff.com s'est amusé à établir un. Le critère de sélection choisi ? La, établie par le site de référence en la matière, Transfermarkt. Le verdict ? Les sociétaires des. C'est ainsi que l'on retrouve pas moins de quatre joueurs d'Al-Ahly : le gardien de but Mohamed El Shenawy, le latéral gauche tunisien Ali Maaloul et les milieux de terrain offensifs Mohamed Afsha Magdy et Hussein El Shahat.Le "nouveau riche" de la Premier League égyptienne,place dans ce onze son défenseur ivoirien Wilfried Kanon et son meneur de jeu Abdallah El Saïd. Ley est représenté par son défenseur central Badr Benoun (photo), vainqueur du CHAN 2018, et l'par son milieu de terrain défensif ivoirien Fousseny Coulibaly, lauréat avec les Sang et Or des deux dernières éditions de la Ligue des Champions. Les seuls représentants de club subsahariens sont lesThapelo Morena et Andile Jali (Mamelodi Sundowns) et le Zimbabwéen(Kaizer Chiefs), qui occupe la pointe de l'attaque.