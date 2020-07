OM : Candidat au rachat, Mohamed Ayachi Ajroudi rêve de Cristiano Ronaldo et Zinédine Zidane

L'UEFA a indiqué ce jeudi que tous les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions se disputeront dans les stades de l'équipe hôte pour chacune de ces affiches.

Le Comité exécutif de l'UEFA a indiqué ce jeudi soir que les quatre derniers huitièmes de finale retour de cette campagne 2019-20 de Ligue des champions se disputeront sur la pelouse des équipes censées recevoir. L'Olympique Lyonnais évoluera donc à Turin pour cette seconde manche, au grand dam de Jean-Michel Aulas. "Il aurait pu être logique de penser que l’OL soit déjà qualifié pour la suite… Mais on est fair-play et on accepte le match retour. La Juve sera super favorite, elle arrivera en forme. Même si Cristiano Ronaldo ne semble pas au top. En août, on devrait récupérer Depay. Tout est possible dans le foot. Avant peut-être que j’irai quand même faire un tour à Lourdes…”, avait déclaré le boss de l'OL dans la Gazzetta dello Sport.





Ce match sera programmé le 7 août à 21 heures. Les trois autres affiches - Bayern-Chelsea, Barça-Napoli et Manchester City-Real Madrid - auront donc respectivement lieu à l'Allianz Arena de Munich, au Camp Nou de Barcelone et à l'Etihad Stadium de Manchester.

Par ailleurs, les huitièmes de finale d'Europa League FC Séville-AS Rome et Inter Milan-Getafe se disputeront sur un seul match, sur terrain neutre, en Allemagne.





"Les matches se joueront à huis clos jusqu'à nouvel ordre, a enfin indiqué l'UEFA. Plusieurs éléments ont été pris en compte par l'UEFA, comme la protection de la santé de toutes les personnes impliquées dans les matches ainsi que celle du grand public, la responsabilité de fournir l'environnement le plus sûr possible pour les matches afin de garantir le bon déroulement des compétitions et l'équité sportive dans un contexte très incertain (dans certains pays, il est autorisé de se réunir dans un stade, pas dans d'autres)".