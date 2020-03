OM : Bouna Sarr dans le viseur du FC Séville et le Borussia Dortmund

Au cours de leur visite, les experts ont validé le stade d'Ébimpé (60000 places) qui est le symbole de cet événement. En plus d'Ébimpé, le nigérian Daniel Amokachi et l'égyptien Mohamed El Shawahdy ont visité le stade Houphouët-Boigny (Plateau) et le stade Robert Champroux (Marcory). Selon un communiqué de la FIF, ces experts visiterons aussi les sites hôteliers et sanitaires locales. Mais les envoyés du président Ahmad Ahmad se sont dits satisfaits de leur visite. Saisie par la fédération malgache de football, la CAF à aussi voulu se rassurer des dispositions prises par les autorités avant le match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN qui devrait se tenir à Abidjan.