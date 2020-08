OM : Boudjellal n'est plus dans le projet de rachat

Diwan FM rapporte que le jeune international "A" a eu recours à un huissier notaire pour faire constater cette interdiction. Ben Romdhane a refusé de prolonger son contrat avec l'EST qui prend fin au mois de juin 2022, préférant racheter le reste de son contrat. Le club de Bab Souika lui a proposé un contrat de trois ans selon lequel il percevrait un salaire mensuel de 20 mille dinars, soit 400 mille dinars par an, salaires et primes compris.Blessé, le défenseur algérien Mohamed Amine Tougay ne pourra pas participer au classico de dimanche prochain au stade Bouali Lahouar de Hammam-Sousse dans le cadre de la 20e journée de la Ligue 1. Autres absences marquantes dans les rangs du club sang et or: le latéral droit Samah Derbali et le milieu de terrain algérien Abderraouf Benguith pour troisième avertissement.Bassem Jeridi, l'attaquant de couloir international dans les années 1980 a été élu mercredi président de l'Association des anciens joueurs de l'Espérance Sportive de Tunis pour un mandat allant jusqu'au mois d'août 2023. A lire aussi >> Mercato : Tayeb Meziani sur le départ de l'Espérance