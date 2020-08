OM : Amavi positif, le match contre Stuttgart annulé

André Villas-Boas était en conférence de presse jeudi pour évoquer Leonardo Balerdi et Pape Gueye, fraîchement arrivés à l'OM.

Villas-Boas s'attend à de longues sagas pour l'OM cet été

Marseille a présenté ses deux recrues Pape Gueye et Leonardo Balerdi ce jeudi. L'occasion pour Villas-Boas de faire le point sur les chantiers olympiens cet été. Mais aussi de parler des prochaines arrivées. "a confié le coach portugais. Il manque encore deux joueurs. J’espère aussi qu’on pourra aller sur les priorités mais cela va être un peu plus difficile. Notre groupe est équilibré. Gueye et Balerdi sont deux grosses acquisitions pour nous. Balerdi est puissant, va vite. Il était dans notre liste prioritaire. On n’avait pas eu la capacité financière l’année dernière pour le signer. C’est un très bon coup mercato. J’espère qu’à la fin (de la saison) on sera capable d’actionner cette option (d’achat)."L'entraîneur de l'OM voit également un mercato estival s'étirant en longueur pour son équipe : "A cause du mercato de cette année, on doit avoir plusieurs options. On a ciblé des profils variés, on a des préférences mais comme ce sont des joueurs connus et importants, il y a de la concurrence pour les signer.."Le coach portugais a été convié à évoquer le scénario d'un départ important au sein de l'effectif phocéen. Pas d'inquiétude, l'OM s'activerait pour pallier à toute défection dans son effectif : "Si quelqu’un part maintenant, on devra le remplacer. On avait ciblé quatre postes prioritaires pour se renforcer,