OM : Accord avec Rennes pour Niang ?

Auteur d’une campagne remarquable à Amiens, le milieu offensif des Léopards de la RDC et d'Amiens SC Gaël Kakuta pourrait faire son grand retour à Lens, son club formateur. Depuis l’officialisation de la relégation de son équipe en Ligue 2 et de la promotion de Lens, l’hypothèse d’un comeback a pris de l’épaisseur. L’Équipe fait le point sur ce dossier ce dimanche. Selon les informations du quotidien français, les discussions entre le club artésien et le clan du joueur se poursuivraient, mais les positions des deux parties seraient encore un peu éloignées. L’Équipe précise que le milieu offensif aurait déjà refusé deux premières offres portant sur un contrat de trois saisons. La concurrence sera notable sur ce dossier puisqu’un club des Émirats Arabes Unis et une écurie chinoise se seraient manifestés pour coiffer le club formateur de Kakuta. Affaire à suivre…A 17 ans, c’est du jamais vu. Ansu Fati, la pépite précoce du Barça fait aujourd’hui l’objet de discussions qui agitent le mercato blaugrana. Le club aurait refusé une offre de 100 millions d’euros pour acquérir le joyau selon AS. Une réponse sèche du président Josep Bartomeu aurait clos les débat avec le directeur sportif: « Ansu Fati n’est pas à vendre. N’en parlons plus.» Le quotidien espagnol n’avance pas l’identité du club souhaitant enrôler l’Espagnol, mais précise qu’il s’agit d’un « grand club». Pas une révélation au vu du montant, et on pourrait penser au Borussia Dortmund. Le BVB avait fait la Une de Sport en avril pour avoir fait les yeux doux à Ansu Fati. Le natif de Guinée-Bissau était devenu en septembre le plus jeune buteur de l’histoire du Camp Nou (à 16 ans) et réalise une saison brillante à son âge (16 matchs dont 7 titularisations, 4 buts, une passe décisive). A lire aussi >> FC Barcelone: sur les traces d'Ansu Fati, de Bissau au Camp Nou Le pactole pour le Stade Rennais se précise. Le milieu de terrain Eduardo Camavinga, grande révélation cette saison en Ligue 1, aurait fait son choix sur sa destination favorite lors du prochain mercato selon AS. La pépite de Rennes afficherait clairement sa préférence pour le Real Madrid, et les Merengue sont prêts à mettre le prix pour s’attacher les services du prodige franco-angolais de 17 ans. Mundo Deportivo parle d’un montant de 50 millions d’euros. Un chiffre encore loin des 75 millions espérés par le club breton selon certains bruits, mais qui pourrait faire réfléchir sérieusement les dirigeants rouge et noir.Plus les jours avancent, moins l’on voit Adrien Rabiot turinois la saison prochaine. Le journal anglais Daily Mail en dit plus sur la volonté des dirigeants de la Juve, et elle semble claire: le Français de 25 ans est poussé vers un départ à l’intersaison, ses performances et son comportement n’ayant pas convaincu à la Vieille Dame. Le quotidien avait déjà avancé l’intérêt des clubs anglais d’Arsenal et Wolverampthon, avant de mettre une nouvelle destination sur la table ce dimanche. Everton serait en pôle pour recruter l’ancien Parisien dès l'actuel mercato d'été. Le coach des Tofees n’est d’ailleurs pas inconnu à Rabiot, Carlo Ancelotti l’ayant entraîné de 2012 à 2013 au PSG.Si Ivan Rakitic n’affiche plus un niveau de performance aussi élevé qu’il y a quelques années, le milieu croate conserve l’ambition de jouer un rôle important au FC Barcelone. L’ancien Sévillan, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2021, était annoncé sur le départ lors du prochain mercato après une saison très mitigée, où son temps de jeu avait été réduit. Mais le milieu de terrain se montre pourtant catégorique : il n’a aucunement l’intention de faire ses valises cet été. « Il y a 10 ou 15 jours, j’ai parlé avec le club et je n’ai plus besoin de parler avec eux car j’ai un contrat jusqu’à l’été 2021 avec le Barça, l’organisation au sein de laquelle je veux être et jouer, a expliqué Ivan Rakitic dans des propos accordés à Tportal. De plus, ma femme et mes enfants sont bien dans cette ville. Je n’ai aucune raison de penser à autre chose ».