Olympique Lyonnais : Maxwel Cornet sera prolongé

La suite de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions réserve encore de sacrées affiches ce mercredi. Pendant que le PSG défiera le Real Madrid, l’Atlético Madrid sera opposé à la Juventus Turin. On surveillera aussi les débuts de Manchester City et du Bayern Munich.

Groupe A : Le PSG déjà face à un géant d’Europe

Bruges - Galatasaray (18h55)



PSG - Real Madrid (21h00)



Groupe B : Tottenham veut enfin réussir son démarrage

Olympiacos - Tottenham (18h55)



Bayern Munich - Etoile Rouge (21h00)



Groupe C : Manchester City déjà en démonstration ?

Dinamo Zagreb - Atalanta Bergame (21h00)



Shakhtar Donetsk - Manchester City (21h00)



Groupe D : L’Atlético a une revanche à prendre

Atlético Madrid - Juventus Turin (21h00)



Bayer Leverkusen - Lokomotiv Moscou (21h00)



Tous les regards seront braqués sur le Parc des Princes ce mercredi soir, avec l’affiche de gala de la soirée entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid., car dans cette poule A, la concurrence de Bruges et de Galatasaray n’a, sur le papier, pas de quoi effrayer les clubs français et espagnol. On suivra quand même avec intérêt le duel entre la formation belge et l’équipe turque. Dans cette dernière, on retrouve plein de visages connus du public français : Falcao , Belhanda, Seri, Nzonzi, Feghouli, Durmaz ou encore Lemina.En attendant le choc de ce groupe B entre Tottenham et le Bayern Munich , les deux grands favoris tenteront de bien lancer leur campagne européenne. Notamment les Spurs, qui ont souvent du retard à l’allumage et qui aimeraient bien se qualifier sans trembler pour une fois. Ils seront sur la pelouse de l’Olympiacos pour démarrer.Le club allemand recevra l’Etoile Rouge de Belgrade, souvent très prenable sur la scène européenne dès qu’elle joue loin de ses bases.C’est à se demander ce que peut craindre Manchester City dans cette phase de groupes. On a beau prendre le problème dans tous les sens, on voit mal comment le champion d’Angleterre en titre pourrait être menacé par le Dinamo Zagreb, l’ Atalanta Bergame et le Shakhtar Donetsk.Idéal pour l’équipe de Pep Guardiola, qui tentera de frappe un grand coup dès sa première sortie, tandis que l’Atalanta cherchera à gagner en Croatie pour rêver d’une deuxième place qualificative pour les 8emes de finale. Adversaires en 8eme de finale de la dernière édition, l’Atlético Madrid et la Juventus Turin se retrouvent dès la première journée de la phase de groupes cette saison. Les deux équipes ont beaucoup changé mais font quand même figure de favoris dans cette poule D, où le Bayer Leverkusen espère jouer les trouble-fêtes. L’Atlético a changé son onze de moitié, en laissant partie de nombreux cadres ( Griezmann , Godin, Juanfran, Filipe Luis, Hernandez), tandis que la Juve a installé un nouvel entraîneur aux méthodes drastiques sur son banc.