Olympique Lyonnais : le dossier Toko-Ekambi se complique

Zinedine Zidane revient sur son milieu à cinq aligné lors de la très belle victoire du Real face à Valence en demi-finales de Supercoupe d'Espagne.

Le Real Madrid et Valence s'affrontaient ce mecredi en Arabie Saoudite lors de la première demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Et le club coaché par Zinedine Zidane a impressionné dans un format tactique aussi inédit que déroutant avec un milieu à 5 (Casemiro, Valverde, Kroos, Modric et Isco) avec Luka Jovic comme seul attaquant., Zizou a su tirer le meilleur parti de son groupe avec un système qui a permis à sa formation de dominer la rencontre de bout en bout. Un milieu à 5 qui a libéré les latéraux et a donné plus de latitude dans l'entrejeu à Luka Modric et Isco, étincelants mercredi soir.Zidane a été interrogé sur ce nouveau système en conférence de presse après le match : «Ils sont tous très bons. C’était possible de jouer avec des ailiers, mais on a fait l’inverse. Plus de joueurs à l’intérieur du terrain et nos latéraux pour utiliser tout le côté. Ça a marché. On a fait un match sérieux », a-t-il expliqué. Résultat, le Real a mis trois buts et n'a laissé que des miettes à Valence en termes d'occasions et de possession. Une corde en plus à l'arc de Zidane pour les prochaines échéances...