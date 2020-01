Olivier Issa Schmitt , l'allemand qui rêve Éléphant

Ahmad Ahmad est à Yaoundé. Le président de la CAF effectue une visite de travail de trois jours au pays des Lions Indomptables. Accompagné par une importante délégation de hauts dirigeants de CAF, d'experts et de légendes du football africain, le dirigeant malgache et la délégation qui l’accompagne arrivent au Cameroun dans le cadre d’une mission d’inspection des infrastructures duet de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 . Outre la visite de quelques stades et hôpitaux, la mission de la CAF va prendre part à d'importantes concertations et réunions avec les autorités du Comité local d’organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021. Et à l'issue de ces rencontres de travail, « d'importantes décisions relatives à l'organisation de ces deux compétitions seront prises », indique un employé du ministère camerounais des Sports. « Nous allons évaluer ce qui est prêt et ce qui est en voie de l’être, dit-il encore. Il sera question de donner des détails précis sur chaque point consigné dans le cahier de charges de ces deux compétitions. Ainsi donc, qu’il s’agisse de la qualité des stades, des plateaux techniques dans les hôpitaux, le standing, la propreté et internet dans les hôtels, tout ou presque, sera passé au peigne fin ».Pour cette deuxième visite en terre camerounaise, le dirigeant malgache sera également attendu au tournant. Ahmad ne pourra pas échapper à des sujets comme le retrait de la CAN 2019 au Cameroun, après qu’il ait annoncé, au sorti d’une audience avec le chef de l’Etat Paul Biya le 2 octobre 2018, que « la CAF n’a jamais réfléchi à un retrait de la CAN [2019] du Cameroun ». Le patron du football africain devrait aussi apporter des clarifications sur la position de l’Algérie qui se présente avec insistance comme le plan B de la CAF en cas de retrait de l’organisation de la CAN 2021 au Cameroun.Ahmad aura surtout le privilège d’être celui qui annoncera officiellement la date définitive du déroulement de l’édition 2021 de cette CAN. Le calendrier de la compétition pourrait en effet changer. Initialement prévu en juin-juillet, le tournoi pourrait être ramené en début d'année, comme c'était la règle jusqu'en 2017. Interrogé par nos confrères de RFI, le président de l’instance africaine du football fait une annonce à ce sujet : « on connaîtra la date de la CAN 2021 le 15 janvier prochain. Nous allons nous réunir au Cameroun et prendre cette décision avec les représentants de l’Etat camerounais et ceux du football africain ».