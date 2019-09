Olivier Giroud (Chelsea) : « La MLS, c’est intéressant »

Interrogé par RMC, Olivier Giroud s’est projeté sur la suite de sa carrière, en équipe de France mais aussi avec Chelsea. Le buteur des Bleus n’exclut pas d’aller au-delà de l’Euro 2020 en sélection, et avoue avoir un petit faible pour la MLS.

Giroud : « La MLS, c’est intéressant mais… »

Beaucoup manquent à l’appel, mais lui est toujours là. Inamovible à la pointe de l’attaque de l’équipe de France, Olivier Giroud sera évidemment titulaire avec les Bleus pour les rencontres face à l’Albanie (samedi) et Andorre (mardi), comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2020. Un événement dont l’attaquant de Chelsea a évidemment fait un objectif majeur cette saison.: « Si je vois plus loin que 2020 ? J’ai fait deux euros et deux Coupes du Monde, j’en suis très fier. Je ne me projette pas à long terme, mes objectifs sont de se qualifier à l’Euro et de le jouer. Après on fera le bilan, je ne me fixe aucune limite mais le temps joue contre moi », a-t-il confié dans un entretien accordé à RMC.Auteur de trois matchs de Premier League avec Chelsea cette saison – dont un seul comme titulaire – le gaucher devra en tout cas, une fois de plus, lutter pour obtenir un temps de jeu satisfaisant en club. Un argument qui comptera évidemment pour la suite (et fin) de sa carrière en sélection, mais qui ne l’a visiblement pas inquiété à l’intersaison : «Ils l'ont levée car ils étaient contents, a-t-il expliqué. Il y a eu même plus que ça donc il y a une certaine confiance. Ce n’était pas forcément ma volonté de partir, donc je ne me suis jamais vraiment posé la question ».Alors que le jeune Tammy Abraham (21 ans) reste sur deux doublés en championnat et que Mason Mount 20 ans) brille également, l’avenir de Giroud devrait toutefois s’écrire loin de Londres à court terme. « Mon prochain contrat ? La MLS, pour ma famille aussi, c’est intéressant. Dans un an ? Deux ans ? Je ne sais pas.». A 32 ans, le natif de Chambéry a encore de l’ambition.