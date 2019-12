Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) compare Marcus Rashford à Cristiano Ronaldo

Le manager de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer a couvert Marcus Rashford de louanges, n'hésitant pas à le comparer à Cristiano Ronaldo.



C'est peut-être l'esprit festif de fin d'année, mais après les propos élogieux de Pep Guardiola envers Sergio Agüero, voici qu'Ole Gunnar Solskjaer couvre ses joueurs d'éloges, à commencer par Marcus Rashford. Le manager norvégien de Manchester United compare son joueur à Cristiano Ronaldo après son 11e but de la saison lors de la victoire contre Newcastle jeudi : « C'est un vrai phénomène physique. Il prend soin de lui, travaille dur à la salle de sport. Quand vous avez cette détente, il s'agit simplement d'avoir du courage et de monter là-haut. Je me souviens d'un garçon avec qui je jouais et qui utilisait assez bien sa tête lorsqu'il était devant les buts. Et nous les comparons assez souvent.», a estimé Solskjaer en conférence de presse.Auteur d'un doublé face aux Magpies, Anthony Martial a également eu droit à sa part de lumière : «Nous devons lui donner le ballon et l'alimenter. Je pense que les garçons l'ont dit plusieurs fois eux-mêmes. Nous devons servir Anthony davantage, jouer plus vers l'avant. Surtout que pour Anthony, il est important de toucher beaucoup le ballons alors qu'il se sent dans le jeu. Aujourd'hui, c'était presque le même but qu'il a marqué contre City. Et il aurait même pu signer un triplé ».