OL : Tousart prêté par le Hertha ?

Présent devant la presse jeudi, l’entraîneur marseillais André Villas-Boas a évoqué l’apaisement de la situation avec son président Jacques-Henri Eyraud, et répondu à la rumeur Dimitri Payet, annoncé dans le viseur de West Ham.

Villas-Boas : « Sans Payet, nos résultats sont moins bons »

Il y a une semaine, André Villas-Boas lâchait une petite bombe en glissant un tacle à Jacque-Henri Eyraud tout en ouvrant la porte à un départ en fin de saison. De nouveau devant la presse vendredi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a cette fois calmé le jeu, près d’une semaine après la victoire à Granville (0-3) en Coupe de France. « On a calmé les choses, a-t-il assuré. Le plus important est le futur de l’OM. On va améliorer notre communication pour que ça n’arrive plus. Il (Jacques-Henri Eyraud) nous a rassuré sur l’aspect sportif, sur l’importance d’Andoni (Zubizarreta, le directeur sportif).».Reste que la fin du mercato pourrait de nouveau être propice à des tensions, Dimitri Payet étant annoncé dans le viseur de West Ham par L’Equipe, même si Sky Sports assure le contraire. « J’ai une relation spéciale avec Payet et il sait l’importance qu’il a. J’ai bien regardé ce qui est sorti dans L’Equipe, mais aussi en Angleterre. Je ne sais pas si c’est vrai mais on doit être prêts si ça se passe. Mais je ne pense pas que ça se passera », a expliqué le technicien portugais, pressé que le Mercato se termine.: « Cette qualification pour la Ligue des Champions n’est pas possible sans Payet. Il est important dans notre effectif. Pas seulement pour sa qualité de joueur mais aussi sa personnalité, son autorité au sein de l’équipe. Ce n’est pas la première fois qu’il va nous manquer. Sans lui, nos résultats sont moins bons. On a besoin de tout le monde pour compenser cette grande absence ». Comme il y aurait besoin d’une recrue de choix pour compenser un éventuel départ…