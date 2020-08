OL : Toko-Ekambi et ses ratés face au Bayern

Chez les Verts, aujourd'hui, "tout le monde tire dans le même sens" selon Claude Puel, un entraîneur ravi de cette évolution.

Finaliste de la Coupe de France face au PSG (1-0), l'AS Saint-Etienne s'est classée à la 17ème place du classement la saison dernière. En ce qui concerne l'exercice 2020-2021, le club l'aborde avec une certaine ambition et Claude Puel, l'entraîneur au profil de constructeur, aspire à réaliser de belles choses.