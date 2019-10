OL - Sylvinho, le pire entraîneur des 10 dernières saisons (vidéo)﻿

L’équipe nationale de football du Cameroun est entrée en stage à Tunis ce lundi. Les Lions Indomptables préparent le match amical qui va les opposer à la Tunisie le 12 octobre prochain à Radès. Et alors que les joueurs de Toni Conceiçao regagnent progressivement le lieu du regroupement à l’hôtel Ramada Plaza, l’infirmerie elle, ne désemplie pas. Après Tristan Dingomè et Stéphane Bahoken, blessés et officiellement déclarés forfaits pour ce choc, le doute plane sur les cas d’Eric-Maxim Choupo-Moting et de Nicolas Moumi Ngamaleu. Les deux pensionnaires du Paris Saint-Germain (France) et de Young Biys (Suisse) sont présents avec le groupe à Tunis. Mais n’ont pas encore toutes les assurances que leur santé puisse leur permettre d’être aptes à jouer ce match. « Choupo-Moting et Moumi Ngamaleu sont venus faire constater leur état de santé par le médecin de l’équipe nationale », indique une source au sein de l’équipe. Ce n’est qu’après vérification du médecin que les deux joueurs seront fixés.