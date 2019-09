OL : Maxwel Cornet prolonge son contrat

Mourinho a d'abord travaillé avec Eto'o à l'Inter Milan au cours de la saison 2009-2010 où le duo a remporté un triplé : Serie A, Coupe d'Italie et Champions League. Trois ans plus tard, les deux hommes font équipe à Chelsea pour une courte période avec des fortunes diverses. "Il est difficile de comprendre comment Samuel Eto'o n'a jamais remporté le Ballon d'Or avec l'impressionnante carrière qu'il a eue", a déclaré Mourinho dans une interview accordée à Cameroon Radio. "Samuel a joué pour les meilleures équipes dans les meilleures ligues du monde. Il a marqué un nombre incroyable de buts et a réussi dans différentes ligues". "Il a disputé trois finales de championnat, en remportant deux victoires avec Barcelone et en marquant dans les deux finales. Il a également remporté une ligue de champions à l'Inter et a remporté de nombreux titres de champion". "C'était le meilleur buteur du monde pendant plusieurs années et je pense qu'il méritait un Ballon d'Or, mais ce sont des choses hors de notre contrôle." "La carrière de Samuel a été très impressionnante et il a été l'un des meilleurs attaquants du monde pendant de nombreuses années", insiste Mourinho. "C'est un joueur absolument fantastique et le plus important pour un footballeur, c'est sa contribution aux victoires de son équipe. Samuel était un grand joueur de façon individuel mais aussi collectif. Il donnait toujours tout ce qu'il pouvait pour que son équipe réussisse. C'est un gagnant. Il a remporté toutes les compétitions importantes et il a eu une carrière phénoménale", explique le coach. "C'était presqu'un joueur imparable, mais ses qualités d'homme ont pris de l'importance à un moment donné. C'était un bon collaborateur et il pouvait tout faire pour que son équipe gagne des matchs. A l'Inter, nous avons affronté Barcelone en demi-finale du championnat, mais nous étions avec 10 hommes et Eto'o a joué tout le match presque à l'arrière droit. Il s'est sacrifié pour l'équipe et a joué à ce poste pour assurer notre victoire", indique Mourinho. "C'est ce dont l'équipe avait besoin à ce moment-là. A Milan, nous avions gagné 3 : 1 au Camp Nou, nous n'avions pas besoin de marquer, il fallait juste aller en finale et il l'a compris. Il a fait le nécessaire pour que l'équipe se qualifie pour la finale. Ce sont de grandes qualités humaines et je n'ai aucun doute qu'Eto'o aura du succès à la retraite", apprécie-t-il. Samuel Eto'o a joué pour 13 clubs dans six pays et marqué 56 buts en 118 matches.