OL : Le nouveau point de Jean-Michel Aulas sur la succession de Sylvinho

Après la libération de Victorien Angban, c'était au tour de Simon Déli et de Roger Assalé de prendre congés de l'Auberge du Jeu de Paume, camp de regroupement de la sélection ivoirienne. Les deux joueurs sont forfaits pour le duel avec les Léopards de Kinshasa, pour cause de blessures dont la nature reste un mystère. Mauvaise nouvelle, surtout pour Assalé. Loin d'être le premier choix de Kamara Ibrahim, l'attaquant des Young Boys de Berne avait explosé lors des deux derniers match-tests de la Côte d'Ivoire. Deux buts en deux matches face au Bénin puis à la Tunisie, et l'ancien du Séwé sortait de sa discrétion en sélection. Son forfait pour le choc avec la RD Congo, un coup d'arrêt pour "Speedy-Roger". Surtout que les retours de Zaha et de Pépé pourraient lui refaire de l’ombre, en cas de stridentes performances. La chanson est loin d'être la même pour Simon Déli. Habitué aux forfaits, le défenseur du Club Bruges ne fera pas bénéficier à la Côte d'Ivoire de son beau début de saison en Belgique, et surtout en Uefa Ligue des Champions. Toujours attendu mais jamais présent chez les Eléphants, l'ancien de l'Africa Sport peut, encore une fois, accusé son corps chancelant. Pas de quoi affoler la défense ivoirienne qui pourra se construire encore une fois autour d'un quatuor Aurier-Kanon-Traoré-Konan qui gagne en complicité. C’est finalement avec 20 éléments que Kamara Ibrahim prépare le 5è duel Côte d’Ivoire-RD Congo de ces 5 dernières années.