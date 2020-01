OL : Le Hertha Berlin insiste pour Tousart

La Juventus revient à la charge pour Pogba !

Entre le Real et Dortmund, le cœur de Hakimi balance...

Where will Hakimi play next season? 🤔 — Goal News (@GoalNews) 14 janvier 2020

Le Bayern suit de très près Nelson Semedo

✈️🇩🇪 #Mercato 👉 Nelson Semedo surveillé par le Bayern https://t.co/AB35eItF6C — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 13 janvier 2020

Le Real Madrid vise de nouveau Timo Werner

✈ #Mercato 🇪🇸 #LaLiga 📝 Le Real Madrid aurait ravivé son intérêt envers Timo Werner !https://t.co/w6iAgasXvd — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 14 janvier 2020

Pepe Reina s'engage avec Aston Villa

La Juventus de Turin continue de lorgner son ancienne star franco-guinéenne, Paul Labile Pogba . C’est ce que révèle ce mardi le quotidien italien, en précisant que les manœuvres des responsables piémontais en coulisses vont à l’encontre des discours que ces derniers tiennent officiellement. Fabio Paratici, le directeur général, avait indiqué il y a quelques semaines que l’international tricolore n’était pas une cible. Mais, en interne, on continue pourtant à plancher sur un montage pouvant aboutir à un transfert de "la Pioche". Selon le journal italien, les Bianconeri réfléchiraient à un échange impliquant Adrien Rabiot ou même Paulo Dybala, avec une somme d’argent pour compléter le deal et convaincre Manchester United de céder son joueur. Si les Turinois ont décidé de passer à l’offensive, c’est aussi parce qu’ils ont trouvé le champ libre dans cette optique. Le Real Madrid, qui avait longtemps convoité le Red Devil, ne serait désormais plus intéressé. L’éclosion de Federico Valverde dans l’entrejeu cette saison aurait conduit Florentino Perez et ses disciples à changer leurs plans. L’intérêt de Zinedine Zidane envers son compatriote a aussi décliné. Dorénavant, les Merengue sont nettement moins motivés à l’idée de débourser 100M€ ou plus pour le milieu de terrain français. Un retrait de la course qui fait donc les affaires des Bianconeri.Depuis un an et demi, Achraf Hakimi évolue en prêt au Borussia Dortmund. Du côté de la Ruhr, tout se passe bien pour le talentueux latéral marocain. Il a du temps de jeu - il est le deuxième joueur le plus utilisé cette saison derrière Manuel Akanji -, la confiance de son coach et il enchaine les bonnes prestations. De quoi envisager un transfert définitif chez les Scwharzgelben ? Cette perspective est intéressante, mais il y en a aussi une autre qui aurait de quoi l’enchanter : un retour au Real Madrid, où l’ère de Marcelo semble toucher progressivement à sa fin. Le dilemme est de taille et le principal intéressé a reconnu qu’il a pour l’instant beaucoup de mal à trancher. Dans un entretien accordé au site allemand Ruhr Nachrichten, Hakimi a admis qu’il était actuellement indécis. « J’ai le cœur partagé entre Madrid et Dortmund. Il reste encore six mois avant l’été, je vais devoir évaluer la situation. Quels sont les avantages à Dortmund, qu’est-ce qui m’attend à Madrid ? », a-t-il confié. Le discours de celui qui a été élu dernièrement comme meilleur espoir du continent africain a évolué depuis quelques mois. Pour rappel, en octobre dernier, il est déterminé à retourner dans la capitale espagnole : « Je ne vais pas mentir, j’aimerais bien y réussir, bien sûr. J’ai grandi à Madrid, c’est le club que j’appelle chez moi et j’aimerais continuer à grandir en tant que joueur là-bas ».Arrivé au FC Barcelone lors du mercato d'été 2017, Nelson Semedo n’a pas totalement convaincu en Catalogne. Le défenseur latéral droit reste un titulaire en puissance dans la rotation d’Ernesto Valverde, mais son manque de régularité ternit son bilan global. Cela ne l’empêche pas d’avoir une cote assez élevée sur le marché des transfert, où plusieurs cadors européens surveillent son évolution. L’été dernier, notamment, son nom était revenu avec insistance dans le feuilleton Neymar du côté du Paris Saint-Germain. Cet hiver, Nelson Semedo reste un joueur très prisé. Selon les informations du quotidien allemand Bild, le Bayern Munich aurait ainsi coché le nom de l’international portugais. Mais le club bavarois ne sera pas seul sur ce dossier puisqu’il doit affronter la concurrence de Tottenham. Pour rappel, la clause libératoire de Semedo s’élève à 100 millions d’euros. Une indemnité conséquente qui en ferait le latéral le plus cher de l’histoire, s’il venait à être transféré durant l'actuel mercato…Après l’avoir déjà ciblé durant le dernier mercato estival, le Real Madrid étudie de nouveau la possibilité de faire signer Timo Werner. Selon la chaine allemande Sky, les décideurs merengue perçoivent l’avant-centre du RB Leipzig comme le suppléant idéal de Karim Benzema. Ça ne serait qu’une question de temps avant qu’une proposition ne soit transmise à l’actuel leader de la Bundesliga. Werner vient tout juste de prolonger son contrat avec Leipzig (jusqu’en 2023). Cependant, un départ sous d’autres cieux dès la fin de la saison ne devrait pas poser problème. L’intéressé a pris le soin d’inclure une clause dans son dernier bail pour être en mesure de se libérer de ses engagements si un club de renom venait à taper à sa porte. Il y aurait bien une indemnité de transfert à payer pour le club acquéreur, mais elle ne devrait pas être très élevée. S’il rejoint la capitale espagnole, Werner y retrouverait notamment son coéquipier en sélection, Toni Kroos.Pepe Reina retourne en Angleterre. Le gardien espagnol, visage bien connu des suiveurs de Premier League pour son passage marquant à Liverpool, a été prêté par l’AC Milan à Aston Villa. Le club de Birmingham a officialisé son arrivée sur son compte Twitter officiel, ce mardi. Ce prêt, qui le lie à l’écurie britannique jusqu’à la fin de la saison 2019-20, comporte une option d’achat. Pepe Reina, âgé de 37 ans, ouvre donc un nouveau chapitre de sa carrière en Angleterre. Ce sera peut-être le dernier. Formé au FC Barcelone, le portier international espagnol a multiplié les expériences dans des grandes institutions européennes, avec notamment des passages à Liverpool donc, mais aussi au Bayern Munich et à Naples avant son arrivée à l’AC Milan en 2018.