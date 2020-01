OL - Garcia : « Revenir sur le podium et faire l'exploit en C1 »

Pour sa première conférence de presse de l'année 2020, Rudi Garcia s'est avancé avec optimisme et grande ambition, en dépit des problèmes.



.@RudiGarcia : "Les jeunes sont très importants pour le club. Il faut aussi leur laisser le temps d'arriver, de se construire et de se développer. Ils nous ont montré qu'ils étaient là. C'est à eux de se montrer décisif quand ils rentrent."#FBBPOL

Cornet reconduit en latéral

« Revenir sur le podium de la Ligue 1, faire l’exploit en Ligue des Champions et peut-être gagner un trophée. » Ainsi Rudi Garcia a fait ses vœux pour la nouvelle année jeudi, pour sa première conférence de presse de 2020, à deux jours du 32eme de finale de Coupe de France sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (20h55 samedi). Ce qui n’a pas changé pendant la trêve internationale, c’est la quête de renforts de l’Olympique lyonnais, privé notamment de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adelaïde jusqu’à la fin de la saison. Mais l’entraîneur des Gones a envoyé un message de confiance aux joueurs présents. « J’ai un groupe et il doit savoir que je compte sur lui. » En particulier les joueurs issus de l’Académie, primordiaux dans l’histoire récente de l’OL. « Les jeunes sont très importants pour le club. On s’appuie sur le centre de formation, mais il faut leur laisser le temps de mûrir.Ils nous ont montré qu’on pouvait compter sur eux. C’est une des choses positives depuis mon arrivée. »Garcia a toutefois reconnu que l’OL était en plein « travail » pour dénicher les trois à quatre joueurs à même de renforcer le groupe lyonnais dans les semaines à venir. « On fait un point avec Florian Maurice et Juninho. C’est toujours un travail collégial. Le Mercato de janvier est difficile.» En attendant, l’ancien coach de Marseille ou de Lille continuera de bricoler. Par exemple au poste de latéral gauche, malgré le retour de Fernando Marçal, qui « s’entraîne normalement ». « Ce sera compliqué pour lui de jouer les trois premiers matches en entier, donc on compte aussi sur Maxwel Cornet en tant que latéral. » De là à imaginer Garcia l’installer à ce poste, comme il l’avait fait avec Bouna Sarr à l’OM, il n’y a qu’un pas. Qui dépendra de la suite du mois de janvier.