OL : Garcia évoque un éventuel départ de Depay

Après la large victoire de l'OL contre Dijon (4-1), Rudi Garcia a évoqué le mercato et notamment la situation de son capitaine Memphis Depay, auteur d'un triplé, qui a des envies d'ailleurs.

[

/EMBED]

« Mes joueurs sont bien ici »

Memphis Depay, le capitaine et buteur lyonnais,. C’est ce que laissent croire les rumeurs qui émanent de l’Espagne. Et l’attaquant néerlandais n’a rien fait pour les apaiser vendredi soir en déclarant qu’il devait « penser à ma [sa] carrière et mes |ses] ambitions » après avoir inscrit un triplé lors du premier match de championnat contre le DFCO. Après quatre ans passés chez les Gones, il semble donc être particulièrement motivé pour tenter une expérience dans un plus grand club.Rudi Garcia, le coach lyonnais, a eu vent des velléités manifestées par son joueur vedette. Il assure ne pas s’en inquiéter,« On entend qu’on va perdre beaucoup de joueurs, des joueurs majeurs. On n’en sait rien. On ne parle qu’au conditionnel, a-t-il commencé par rappeler en conférence de presse. Ce qui est certain c’est que tous mes joueurs sont bien ici. Mais c’est aussi normal qu’ils aient envie d’aller voir à l’étage supérieur. Ou au dernier étage. C’est-à-dire les plus grands clubs européens. Ceux qui sont taillés pour gagner la Ligue des Champions. Ça me parait logique, mais ce qui est important de savoir c’est qu’ils sont bien là. Et que s’ils n’ont pas ce genre de propositions, ils resteront bien là. »En plus de Memphis Depay,. Très brillants lors de la dernière campagne de Ligue des Champions, ces deux éléments ont suscité les convoitises des plus grandes écuries du continent. Les Lyonnais peuvent donc s’attendre à un dernier mois de mercato très compliqué.