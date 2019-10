OL : Franck Passi, rendez-vous, accord… De Nouvelles précisions sur la piste Laurent Blanc

Le Sénégal affronte le Brésil, ce jeudi 10 octobre à Singapour. Interrogé sur ce match, Sadio Mané assure que cette rencontre est très importante pour l’équipe nationale sénégalaise.

Dans les colonnes du quotidien sénégalais, Record, Sadio Mané s’est exprimé sur la rencontre du Sénégal face au Brésil. « C’est vrai que c’est long. Mais il faut faire avec, on n’a pas le choix, c’est notre job. Comme je le dis toujours, on a ce plaisir de venir rejoindre l’équipe nationale. Donc on fait abstraction de ces aléas », s’est prononcé l’international Sénégalais sur les 10 heures de vol de Paris à Singapour.