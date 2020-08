OL : Et si Aouar restait ?

>Rooney pense que Messi "pourrait gagner un septième Ballon d'Or" en Premier League

“Messi could come to the Premier League and be the Player of the Year. One million per cent!" Rooney admitted he would be happy to see Messi in the Premier League, even if he's playing for #MCFC 👀https://t.co/Y9p5iG549A — talkSPORT (@talkSPORT) August 27, 2020

Pour Wayne Rooney, une arrivée possible de Lionel Messi serait une excellente nouvelle pour le championnat anglais. Le natif de Rosario pourrait même y remporter un septième Ballon d'Or. La planète de football est secouée par l'envie de départ de Lionel Messi, qui désire quitter le Barça et l'a notifié à sa direction. Et forcément, les rumeurs de destinations possibles pour le natif de Rosario ne manquent pas d'affluer : les noms de Manchester City, qui semble être favori, l'Inter Milan, Manchester United, le PSG ou l'Inter Miami ont notamment été évoqués dans divers médias. Une arrivée de Messi en Premier League serait un cadeau pour Wayne Rooney, qui s'est exprimé pour talkSPORT.

>FC Barcelone : Messi va devoir s'expliquer en public selon Bartomeu

🇪🇸 Bartomeu veut des explications publiques de Messi https://t.co/5xHglPJked — RMC Sport (@RMCsport) August 27, 2020

Bartomeu veut rencontrer Messi face à face pour le convaincre de rester. (MD) pic.twitter.com/snkTSGeFRt — FC Barcelone France (@ActuBarcaFR) August 27, 2020

Secoué par l'annonce du départ de Lionel Messi, Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, est dans le collimateur des socios. Il ne digère pas le comportement de Messi et exigerait qu'il donne des explications en public. La longue et belle histoire d'amour entre Lionel Messi et le FC Barcelone est en passe de se terminer en vilain divorce. L'annonce du départ du meilleur joueur du monde est vécue comme une onde de choc en Catalogne dont ils seront nombreux à subir les conséquences. En première ligne, on retrouve celui qui était sensé insuffler une nouvelle dynamique à ce mariage, Josep Maria Bartomeu. Mais, force est de constater que l'actuel président du Barça depuis janvier 2014 a plutôt ravivé certaines braises et mis le feu aux poudres sur la maison blaugrana. Fortement ciblé par Lionel Messi qui lui reproche un certain nombre de mauvaises décisions, le dirigeant catalan n'a pas du tout apprécié le comportement de La Pulga et n'a pas l'intention de l'aider à quitter son club formateur où il est arrivé à 13 ans. Le quotidien espagnol AS précise même que Josep Maria Bartomeu sera intransigeant sur ce dossier et qu'il n'aurait pas l'intention de faciliter les échanges avec le sextuple vainqueur du Ballon d'Or. Man City : Une fausse interview de Messi fait le buzz Un enregistrement de Lionel Messi annonçant son arrivée à Manchester City était en réalité un faux, un journal argentin ayant fait appel à un imitateur. Lionel Messi fait perdre la tête aux supporters du Barça et aux fans du football du monde entier avec ses velléités de départ du club catalan. Idem pour certains médias... Ainsi, le média argentin La Nacion est allé très loin pour offrir une "exclusivité" à ses auditeurs. "J'ai pris la décision avec ma femme Antonella de quitter le Barça. C'est difficile, mais c'est comme ça. Le cycle est terminé. Je vais parler à Pep pour qu'il organise mon arrivée à City. Le football y est spectaculaire et il est adapté à ce que je souhaite", aurait ainsi confié le natif de Rosario dans un enregistrement diffusé par La Nacion. FC Barcelone : Bartomeu veut discuter avec Messi Alors que le FC Barcelone compte sur Lionel Messi, Josep Maria Bartomeu, le président du club, aimerait rencontrer l'Argentin pour le convaincre de revenir sur sa décision et d'ainsi rester au Barça. Lionel Messi est déterminé à quitter le Barça. C’est un fait. Mais, le club catalan n’est pas encore résigné à l’idée de le perdre. Loin s’en faut. Même Josep Maria Bartomeu, l’homme qui cristallise toutes les critiques du côté du Nou Camp, pense pouvoir persuader la star argentine de faire volte-face et continuer son parcours avec le seul club professionnel qu’il a connu durant sa carrière.A lire aussi >> Un ancien Barcelonais conseille à Messi de rejoindre Manchester City