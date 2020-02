OL : Dubois revient

Kylian Mbappé, cité réguliÚrement au Real Madrid, pourrait franchir un palier en Espagne, d'aprÚs son ancien entraßneur.

Unai Emery aimerait voir Kylian Mbappé en Liga

Unai Emery et Kylian MbappĂ© se sont cĂŽtoyĂ©s un an dans la capitale française, lors de la saison 2017-18. Le prodige de Bondy avait alors rejoint le Paris Saint-Germain dans le sillage du transfert retentissant de Neymar, Ă l'Ă©tĂ© 2017. Avant la suite que l'on sait. Et son entraĂźneur, Ă l'Ă©poque, avait publiquement expliquĂ© que MbappĂ©, nouvelle icĂŽne d'une nation,. Un point de vue qu'Unai Emery assume encore aujourd'hui mais qu'il ne partage plus, n'ayant plus aucun lien avec l'Hexagone.« Quand j’étais au PSG, je dĂ©fendais logiquement le fait d’avoir les meilleurs joueurs, a expliquĂ© Unai Emery dans des propos accordĂ©s Ă EFE. MbappĂ© est Français et il doit dĂ©fendre la France et le PSG. LĂ -bas, il a l’opportunitĂ© de gagner la Ligue des Champions et je pense que MbappĂ© est au bon endroit. Mais maintenant,. Il peut ĂȘtre le meilleur joueur du monde et je pense qu’il peut le faire. S’il venait dans une Ă©quipe espagnole de premier plan, il pourrait y arriver ».