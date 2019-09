OL : Des décisions vont être prises selon Juninho

Très mécontent après la défaite de l'OL contre Nantes (0-1), Juninho affirme que des décisions vont être prises.

Juninho : « L’attitude du groupe en général n’est pas bonne »



7 - Lyon reste sur 7 rencontres sans victoire toutes compétitions confondues (4 nuls, 3 défaites), sa pire série depuis mars-mai 1996 (8). Crise. #OLFCN pic.twitter.com/yjhYNaRDiz

— OptaJean (@OptaJean) September 28, 2019

Les supporters sont restés derrière nous malgré ce but encaissé. On comprend qu’ils soient déçus aujourd’hui et on va tout faire pour les rendre fiers de nous.

Alors que l’OL a été incapable de relever la tête lors de la réception de Nantes (0-1, 8eme journée de Ligue 1), samedi après-midi, Juninho n’a pas caché sa déception face aux journalistes. « Nous sommes tous déçus, a indiqué le directeur sportif des Gones à l’issue de ce revers concédé face aux troupes de Christian Gourcuff. Ce que l’on fait avec le ballon est pauvre. On a l’impression que n’importe quel adversaire peut nous mettre en danger.On va prendre des décisions. »Arrivé cet été pour succéder à Bruno Genesio, Sylvinho est-il menacé ? «a expliqué le dirigeant rhodanien. J’assume mes responsabilités. Certains messages ne passent pas. L’attitude du groupe en général n’est pas bonne. Les joueurs qui entrent en jeu n’apportent pas toujours ce qu’ils devraient (ndlr : Cornet, Terrier et Lucas sont apparus en seconde période ce samedi). On verra ce qu’il va se passer par la suite. » « C’est une période compliquée, a déclaré, de son côté, le milieu de terrain lyonnais Jeff Reine-Adélaïde. C’est vrai que ça devient pesant. On a pas mal d’occasions, mais on a manqué d’efficacité. On prend ce but gag et avec le manque de confiance, on ne parvient pas à reproduire nos schémas. On va s’en sortir et relever la tête.