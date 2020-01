OL : Dembélé titulaire contre Lille, pas Cherki

Le manager de Tottenham, José Mourinho, s'est exprimé ce mardi sur la supposée bisbille qu'il aurait eu avec Danny Rose ces derniers jours.

Mourinho dément la version de la presse

En manque de temps de jeu à Tottenham, Danny Rose traverse assurément sa période la plus délicate depuis son arrivée chez les Spurs. Le latéral international anglais n'a même pas été retenu dans le groupe convoqué par José Mourinho samedi dernier, au profit du jeune Japhet Tanganga., demandant des explications à plusieurs reprises avant que la situation ne s'envenime entre les deux hommes, selon la version qui circule dans la presse anglaise.

Mais José Mourinho a tenu à clarifier les choses. Le technicien portugais affirme que sa relation avec Rose est au beau fixe, comme avec tous les autres membres de son effectif. "Un problème entre lui et moi ? Non. Les relations avec mes joueurs sont excellentes et j'aime vraiment travailler avec ce groupe. Et la raison pour laquelle il n'a pas été retenu pour affronter Middlesbrough était de donner du temps de jeu à Ryan Sessegnon... Et parce que la performance de Rose contre Liverpool n'était pas phénoménale", a-t-il tout de même lâché.