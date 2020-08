OL : Aulas veut 4 clubs français en C1

Accord entre Kalidou Koulibaly et Manchester City !

Kalidou Koulibaly en route vers le "Royaume de sa Majesté" ! Selon les informations de Foot Mercato et de, le pilier défensif des Lions du Sénégal et de Naples se serait mis d’accord cette semaine avec les dirigeants de Manchester City. Toujours selon les mêmes sources, le vice-champion d’Afrique 2019 devrait percevoir un salaire «particulièrement attractif» du côté de l’Etihad Stadium. L’ancien pensionnaire du FC Metz n’aurait pas beaucoup hésité après avoir reçu un appel du coach citizen Pep Guardiola. Sous contrat avec Naples jusqu’en juin 2023, le défenseur central de 29 ans semble plus que jamais décidé à rejoindre la prestigieuse Premier League dès cet été. Foot Mercato révèle que le directeur sportif du club mancunien, Txiki Begiristain, aurait formulé une première offre de 63 millions d’euros + 10 de bonus. La proposition des Skyblues aurait été refusée par la direction napolitaine. Cette dernière demanderait sept millions de plus pour se départir de son joyau sénégalais.Laissé libre par Toulouse, Max-Alain Gradel s’est engagé comme annoncé en faveur de Sivasspor. Le club turc a annoncé ce dimanche la signature de l’ailier international ivoirien, qui a paraphé un bail de deux ans après avoir satisfait à la visite médicale d’usage. Révélé à Leeds, passé par Saint-Etienne puis Bournemouth, le joueur de 32 ans va disputer le tour préliminaire de la Ligue Europa avec sa nouvelle équipe. >> Ligue Europa: calendrier et résultats Selon nos confrères de L’Equipe, le transfert de Seko Fofana au RC Lens serait sur le point d’être bouclé. Le milieu de terrain de l’Udinese doit être accueilli ce dimanche par les "Sang et Or", où un contrat de quatre ans l’attend. La formation artésienne, qui retrouve la Ligue 1 cet été, débourserait la bagatelle de 10 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international ivoirien de 25 ans (4 sélections, 1 but) . Formé à Manchester City, l'Elephant serait la huitième recrue de l’été pour Lens, qui a notamment enrôlé Ignatius Ganago (6 M€), Gaël Kakuta et Issiaga Sylla (prêts).Évoluant sous les couleurs du club de première division autrichienne du TSV Hartberg, le milieu de terrain offensif international béninois Jodel Dossou (28 ans, 31 sélections, 2 buts) va changer d’air en découvrant la Ligue 2 française avec le Clermont Foot 63, où cet ancien du Club Africain a signé un contrat de trois ans. Avec son expérience et sa pointe de vitesse, la recrue va sans nul doute apporter au secteur offensif de son nouveau club, où évolue déjà depuis un an son coéquipier en équipe nationale du Bénin, le défenseur central Cédric Hountondji. Pur produit du championnat béninois, auteur d’une saison pleine en Autriche avec Hartberg (31 matchs, 7 buts et 5 passes décisives tcc), le « TGV béninois» sera le cinquième international de son pays à évoluer sous les couleurs de Clermont Foot après Mickaël Poté, Fabien Farnolle, Emmanuel Imorou et bien évidemment Cédric Hountondji, lui aussi sous contrat jusqu’en 2023.Après plusieurs jours de négociations avec les dirigeants du Dijon FCO, les Bretons ont trouvé un accord pour le transfert du prodige marocain Nayef Aguerd. Le défenseur de 24 ans a paraphé, ce weekend, un contrat de quatre saisons avec le Stade Rennais. Après deux années passées au DFCO, le joueur formé au sein du club marocain du FUS de Rabat, vainqueur du CHAN 2018, a donc décidé de signer chez les Rouge et Noir. « Je suis très content de rejoindre le Stade Rennais F.C., a affirmé Nayef Aguerd. C’est le club qu’il me fallait pour franchir un palier. J’ai pu échanger avec Julien Stéphan avant mon arrivée, j’ai été séduit par le projet sportif. J’ai hâte de rencontrer le groupe, de pouvoir m’entraîner avec mes coéquipiers et bien sûr de découvrir la Ligue des Champions. »