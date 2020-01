OL : Aulas n'a « pas changé d'avis pour Dembélé »

Jean-Michel Aulas a fait le point sur le mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais, ce mardi, à l'occasion d'un entretien pour RMC. Il a été question de plusieurs dossiers, dont ceux de Lucas Tousart et Moussa Dembélé. Et si le président de l'OL n'a pas exclu l'hypothèse d'un départ du milieu défensif, sa position est beaucoup plus catégorique concernant son avant-centre : Dembélé ne devrait pas quitter Lyon cet hiver. « On n'a pas changé d'avis, a expliqué le boss de l'OL. On avait déjà annoncé ce point-là en août. Moussa est un excellent joueur. C'est un joueur dont on a besoin. On fait attention dans le recrutement de ne pas venir le concurrencer sur son poste. Ce n'est pas une question d'argent. Moussa sera avec nous ».

La porte est fermée pour Dembélé, quid des arrivées ?

Avec Houssem Aouar, Moussa Dembélé est un atout offensif de poids pour l'OL suite aux blessures graves de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde en décembre. Deux absences qui poussent à la réflexion dans une période de transferts plus complexe que le mercato estival... De là à n'envisager aucune arrivée en janvier ? Jean-Michel Aulas reste indécis. « La période hivernale est un peu particulière, car on a de nombreux blessés. On va essayer aussi de faire un effort durant ce mercato hivernal mais c'est compliqué, ce n'est pas la période la plus favorable pour faire des acquisitions pertinentes ».