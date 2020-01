Officiel : Wilfried Bony trouve un nouveau point de chute

Selon L’Equipe, Cardiff City, où Emiliano Sala avait signé juste avant sa mort tragique il y a un an, a porté plainte contre X auprès du parquet de Nantes dans le cadre de cette affaire. Le FCN et Waldemar Kita sont clairement pointés du doigt.

Rétrocommissions et homicide involontaire

Entre Cardiff City et Nantes, c’est loin d’être fini. Depuis le décès tragique d’Emiliano Sala il y a un peu plus d’un an, dans un avion censé l’emmener au sein du club de Premier League où il venait de s’engager, les deux clubs ne cessent de s’opposer. Il y a d’abord la question financière : la Commission du statut du joueur de la FIFA avait condamné, le 25 septembre dernier, Cardiff à verser la première échéance de six millions d’euros aux Canaris dans le cadre du transfert de Sala. Mais le 18eme de la dernière saison de Premier League a interjeté appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS). Et désormais, un nouveau volet judiciaire vient de s’ouvrir. Car selon L’Equipe,Le tout à l’aide du cabinet parisien Dupond-Morett & Vey. Ce dernier explique dans les colonnes du quotidien que cette plainte « vise en premier lieu le FCN et son président, Waldemar Kita » et évoque «qui devaient être versées à différents intervenants, dans un système visant notamment à rémunérer Waldemar Kita, son fils Franck, l’intermédiaire Willie McKay, Bakari Sanogo (un agent proche des Kita) et Baba Dramé (qui collabore avec McKay). Cardiff pointe également du doigt un éventuel homicide involontaire, « s’il venait à être établi que les dirigeants du FC Nantes étaient non seulement informés du vol mais également du fait que Willie McKay avait l’habitude de fréter des cols commerciaux sans habilitation ».