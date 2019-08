🔴Officiel : Mario Balotelli retourne en Italie

En dominant largement l’Union Berlin (4-0) dans le cadre de la premiĂšre journĂ©e de Bundesliga, Leipzig rejoint le Borussia Dortmund en tĂȘte du classement. Christopher Nkunku a notamment marquĂ©.

Il ne fallait surtout pas arriver en retard Ă Francfort pour voir la premiĂšre de l’Eintracht en Bundesliga ce dimanche aprĂšs-midi.Trop libre dans la surface de rĂ©paration, Hinteregger a pu reprendre de volĂ©e un corner jouĂ© Ă deux et envoyĂ© dans la boĂźte par Kostic. Une rĂ©alisation qui a douchĂ© les vellĂ©itĂ©s offensives d’Hoffenheim, trop imprĂ©cis (1 tir cadrĂ© sur 10 tentatives) pour espĂ©rer mieux. L’autre rencontre de la journĂ©e en Allemagne a Ă©tĂ© plus animĂ©e.malgrĂ© la chaude ambiance mise par son public. DĂ©sormais dirigĂ© par Julian Nagelsmann, le RBL a fait la diffĂ©rence en une mi-temps. Halstenberg (16eme), Sabitzer (31eme) et Werner (42eme) ont tuĂ© tout suspense en l’espace de quelques minutes. EntrĂ© en jeu en deuxiĂšme pĂ©riode, Nkunku a fĂȘtĂ© sa premiĂšre en inscrivant le quatriĂšme but des siens (69eme), Ă bout portant, aprĂšs une belle remise de la tĂȘte de Sabitzer.