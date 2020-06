Officiel : Manchester United prolonge le prêt d'Odion Ighalo

Le but de Achraf Hakimi. Incroyable saison statistiquement pour le jeune latéral droit marocain ! 🔥#SCPBVB pic.twitter.com/mIYPNrHDsO — Achraf Hakimi 🇫🇷 (@AchrafHakimiFR) May 31, 2020

En attendant la reprise de la Liga, la Serie A et la Premier League, focus sur les prestations des ambassadeurs africains en Bundesliga.Le Borussia Mönchengladbach est venu à bout de l'Union Berlin 4-1 à l'occasion de la 29e journée de championnat allemand. Solide défensivement et très actif offensivement, Ramy Bensebaini a contribué à la victoire du Borussia. Le champion d'Afrique avec l'Algérie s'est illustré en délivrant une passe décisive, celle du quatrième but, signé Alassane Pléa. Il s'agit de la 4e passe décisive de la saison du Fennec (3 en championnat et une en coupe d'Europe). L'international algérien compte 5 buts en 22 matchs toutes compétitions. A la faveur de cette victoire Gladbach monte sur le podium.Le Borussia Dortmund n'a fait qu'une bouchée de la lanterne rouge du championnat allemand SC Paderborn dans le cadre de la 29e journée de Bundesliga. Le BvB s'est imposé 6-1. Achraf Hakimi, en pleine bourre, a participé au festival offensif des Jaune et Noir ce weekend. L'international marocain, formé au Real Madrid, a inscrit le 4ème but de son équipe sur une passe décisive de Marcel Schmelzer. En 41 matchs joués cette saison (toutes compétitions confondues) le Lion de l'Atlas a marqué 9 buts et délivré 10 caviars. Le BvB conforte sa place de dauphin mais compte 7 points de retard sur le leader, le Bayern MunichHoffenheim a battu Mainz 05 sur la plus petit des marges lors de la 29e journée de Bundesliga. "Hoffe" doit cette victoire à ses deux joueurs africains Ihlas Bebou et Diadié Samassekou. L'attaquant togolais, Ihlas Bebou, a inscrit l'unique but de la rencontre sur un service de l'international malien Diadié Samassekou. Bebou compte 5 buts et 3 passes décisives cette saison. Cette victoire étriquée permet à Hoffenheim de grimper à la 7e place.