Officiel : les missions d’Eto’o et Drogba à la CAF dévoilées !

D’aprĂšs la presse italienne, l’éventuel transfert de Neymar en Espagne pourrait avoir un effet consĂ©quent sur la Serie A autour du trio formĂ© par la Juventus Turin, l’Inter Milan et l’AS Rome.

Dybala remplaçant de Neymar

Un jeu de chaises musicales en Italie

Neymar, Neymar et encore du Neymar. Depuis le dĂ©but de l’étĂ© et l’ouverture du marchĂ© des transferts, le BrĂ©silien rythme presque Ă lui seul le Mercato estival 2019. Deux ans aprĂšs son arrivĂ©e au PSG, le meneur de jeu a fait part de son dĂ©sir de retrouver la Liga et le FC Barcelone. Si un retour en Catalogne est loin d’ĂȘtre gagnĂ© Ă la vue des relations entre le PSG et le Barça, le Real Madrid est entrĂ© dans la danse et reprĂ©sente une belle porte de sortie. Samedi,sans donner le nom du club en question.Il n’en fallait pas plus pour mettre Ă feux et Ă sang la presse espagnole. Seulement le cas Neymar risque d’avoir des consĂ©quences sur l’ensemble de l’Europe et plus prĂ©cisĂ©ment en Italie, si l’on en croit La Gazzetta dello Sport. Dans son Ă©dition du jour, le quotidien transalpin assure qu’un dĂ©part du BrĂ©silien, que ce soit au Real Madrid ou au Barça, va avoir un effet domino. En gros,DĂ©lestĂ© de sa star capricieuse, le PSG va devoir lui trouver un remplaçant et avec la manne financiĂšre reçue du transfert, Paulo Dybala reprĂ©sente l’objectif n°1.Des prises de contacts ont dĂ©jĂ eu lieu avec les reprĂ©sentants de l’Argentin avec une offre de 60 millions d'euros et ce dernier ne serait pas contre le fait de rejoindre la Capitale, aprĂšs avoir repoussĂ© les avances de Manchester United et Tottenham., placardisĂ© Ă l’Inter Milan et qui a vu Romelu Lukaku prendre le numĂ©ro 9 en dĂ©barquant chez les Nerazzurri. De quoi pousser un peu plus dehors Gonzalo Higuain. MalgrĂ© son dĂ©sir de rester dans le PiĂ©mont, « Pipita » n’est plus en odeur de saintetĂ© et l’AS Roma pourrait bien en profiter, elle qui veut se dĂ©barrasser d’Edin Dzeko.Le PSG et Neymar ont entre les mains les clĂ©s de leur avenir mais aussi des cadors italiens.