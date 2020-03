🔴Officiel : les éliminatoires de la CAN 2021 et le CHAN 2020 maintenus !

Diego Simeone, l'entraßneur de l'Atlético Madrid, a louangé son gardien Jan Oblak. Pour le coach argentin, c'est le meilleur au monde.

Au bout de la nuit et du suspense, l'Atlético Madrid a éliminé le champion en titre de la Ligue des Champions mercredi soir. Et les Colchoneros n'auraient pas pu réaliser un tel exploit sans leur gardien. Jan Oblak a réalisé une prestation remarquable dans une rencontre largement dominée par les Reds. Des Reds pour qui cette défaite sonne comme la fin d'une Úre. Le gardien des Matelassiers a permis aux siens de laisser passer l'orage et de l'emporter aprÚs prolongations. Et Diego Simeone lui a rendu hommage en conférence de presse.

Jan Oblak, meilleur gardien au monde

"Il est aussi important que tous les autres - Savic, [Renan] Lodi, Felipe, Joao Felix", a dĂ©clarĂ© Simeone. "Mais je ne doute pas que nous avons le meilleur gardien de but au monde. À l'instar de [Lionel] Messi qui rĂ©sout les matchs offensivement, Oblak le fait dĂ©fensivement.", a louangĂ© le coach argentin. "Ce fut un match historique contre un adversaire extraordinaire avec une grande intensitĂ© et un beau stade. Ils ont poussĂ© et on a tenu, sans jamais nous Ă©loigner de notre plan initial et avec les efforts de tous, nous avons rĂ©ussi. Cela semble simple, mais ça ne l'est pas".