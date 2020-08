Officiel : le « Messi ghanéen » quitte le TP Mazembe

Premiers Africains à disputer les quarts de finale d’une Coupe du monde en 1990, Joseph Antoine Bell et ses anciens coéquipiers ont reçu ce jeudi les clés de 22 appartements neufs, des mains du ministre camerounais des Sports.

JA Bell : «nous devons dire merci aux Camerounais»

Il a fallu du temps. Trente ans pour voir enfin se matérialiser, la promesse faite par le chef de l’Etat camerounais aux joueurs ayant participé au Mondial 1990. Privés de Louis-Paul Mfédé, Benjamin Massing et du capitaine Tataw Stephen décédés, les héros de 90 - et leurs ayant-droits - ont reçu chacun la clé d’un appartement moderne ce jeudi. C’était à l’occasion d’une cérémonie officielle, organisée au Palais des Sports de Yaoundé. «Cette cérémonie marque l’accomplissement d’une instruction faite par le chef de l’Etat», a indiqué la ministre camerounaise de l’Habitat, Célestine Ketcha Courtès. Rendant un hommage à la bande à Roger Milla, première nation africaine à disputer les quarts de finale d’un Mondial de football. «C’est à cause de cette performance extraordinaire dit-elle, que le chef de l’Etat a voulu récompenser, à travers le don d’un logement décent à chacun de ces braves héros camerounais».Les appartements, situés dans les deux capitales Yaoundé et Douala sont construits dans le respect des objectifs de développement durable. Notamment en termes de sûreté, d’espaces verts et de voies de circulation. Sur chacun de ces sites apprend-on, il existe un Centre de santé, une école, un Centre commercial et des locaux pour des boutiques d’angle. Ces sites sont également viabilisés, équipés et alimentés en eau et électricité. Suffisant pour donner le sourire à Joseph Antoine Bell, ancien gardien de but de l’équipe nationale. «Je suis content que le chef de l’Etat ait attribué ce don spécial à nous qui étions au Mondial 90, s’est-il réjoui. Le don du chef de l’Etat est un témoignage de la reconnaissance du peuple camerounais. Et ce témoignage, le chef de l’Etat le matérialise par le don de ces appartements. Nous devons tous les jours dire merci aux Camerounais pour cette reconnaissance».