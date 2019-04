🔴Officiel: le Barça sacré champion d’Espagne pour la 26e fois de son histoire !

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalCAFCL #ESTTPM pic.twitter.com/eR2jwsaZGQ — CAF (FR) (@caf_online_FR) 27 avril 2019

COMPOSITION | Voici les 11 de départ pour le match à venir #ESTTPM #TotalCAFCL pic.twitter.com/0z0EdUAx4x — CAF (FR) (@caf_online_FR) 27 avril 2019

📽 HIGHLIGHTS .. ES Tunis 1-0 TP Mazembe Semi-Finals 1st Leg #TotalCAFCL pic.twitter.com/0zPMR1xW7F — CAF (@CAF_Online) 27 avril 2019

Classique des annĂ©es, la scintillante affiche opposant les Congolais duet les Tunisiens de l’est revenue au goĂ»t du jour ce samedi ĂĂ l’occasion des demi-finales aller de la Ligue des Champions africaine. L’, tenante du titre, a retrouvĂ© le, sacrĂ© en 2015 avec, sans doute, toujours l’arrière-goĂ»t de l’humiliation de 2010 quand, en finale de la Ligue des champions dĂ©jĂ , les "Sang et Or" avaient Ă©tĂ© humiliĂ©slors de la manche aller (au retour). Toutefois, ce samedi après-midi Ă, le duel qui a mis aux prises les deux gĂ©ants du Continent-mère n’a pas accouchĂ© d’une rencontre enthousiasmante. Après lespremières minutes, le score affichait toujoursavec seulement deux tirs tentĂ©s, dont aucun cadrĂ©Â ! Heureusement pour lesspectateurs en transe au, les dĂ©bats ont basculĂ© rapidement en dĂ©but du second acte, et ce, en faveur des champions d’Afrique. Au milieu d’une Ă©paisse fumĂ©e dĂ©gagĂ©e par les fumigènes allumĂ©s dans les tribunes, le crack algĂ©rien(27 ans) a dĂ©cochĂ© un centre-tir qui a trompĂ© la vigilance dea tentĂ© de dĂ©vier le cuir de la tĂŞte mais ne l’a pas touchĂ©. Cela a suffi pour que ce ballon astucieux termine sa course au fond des filets congolais (). Après cette heureuse rĂ©alisation espĂ©rantiste, les partenaires de, peu en vue cet après-midi, n’ont pas su rĂ©agir et ont vu leur tâche se compliquer davantage quand Monsieur, a sorti le carton rouge Ă l’encontre de, averti puis expulsĂ© pour avoir protestĂ© (). Score finalen faveur de l’. Avec ce court mais prĂ©cieux succès, l’écurie tunisoise a ainsi pris une belle option en vue de la manche retour en. Toutefois, la tâche des Tunisiens s’annonce ardue face Ă desqui auront Ă cĹ“ur de se racheter aude– TP Mazembe : 1-0 But : Youcef BelaĂŻli (51eme).