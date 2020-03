Officiel - LDC : PSG - Dortmund se jouera à huis clos !

En effet, le Lion de la Téranga a inscrit le deuxième but de son équipe, à la 59e minute accentuant son avance après l'ouverture du score signée Hans Vanaken (39e). Kylian Hazard, le frère d’Eden et Thorgan a réduit l’écart en fin de match (90e+1) sans empêcher le FC Bruges de gagner et de prendre le large en tête du classement loin de son dauphin, Gent, battu par Charleroi (1-4). A lire aussi >> Mercato : Krépin Diatta aurait pu rejoindre l'Atlético ou Dortmund