Officiel : Krépin Diatta élu meilleur jeune joueur de la CAN 2019

Ce vendredi, le SĂ©nĂ©gal a perdu la finale de la coupe d’Afrique des nations face Ă l’AlgĂ©rie. Le sĂ©lectionneur des lions de laÂ

TĂ©ranga

,Â

Aliou

 CissĂ©, s’est exprimĂ© en confĂ©rence de presse sur son avenir Ă la tĂȘte de l’équipe nationale du SĂ©nĂ©gal.Â

« Ce n’est pas un sentiment de frustration. L’occasion qu’ils (algĂ©riens) avaient, ils l’ont mis, mais on ne dĂ©mĂ©rite pas. On n’a pas pu marquer ce but-lĂ qui devait les faire douter. Mais il y avait un bloc agressif raison pour laquelle on n’a pas pu trouver la faille », a d’abord rĂ©agiÂ

Aliou

 CissĂ©Â sur la dĂ©faite du SĂ©nĂ©gal face Ă l’AlgĂ©rie (0-1) en finale de la coupe d’Afrique des nations 2019.

InterrogĂ© par les journalistes sĂ©nĂ©galais sur son avenir Ă la tĂȘte de l’équipe nationale du SĂ©nĂ©gal,Â

Aliou

 CissĂ©Â laisse planer le doute, « c’est une dĂ©faite et ce n’est pas le moment de parler de mon avenir. Cela faisait 17 ans qu’on n’avait pas jouĂ© une finale. Mais avec des gĂ©nĂ©rations, on a connu des dĂ©ceptions et des discussions. Maintenant, ce n’est pas le plus important. Je pense que le plus important, c’est le fait que les garçons ont donnĂ© beaucoup. J’ai la confiance de la FĂ©dĂ©ration et ce qui est important, c’est le peuple », a indiquĂ© le sĂ©lectionneur des lions de laÂ

TĂ©ranga